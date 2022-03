Mediaset sotto choc, Addio a Maria de Filippi. Berlusconi la fa fuori da C’è Posta per te e annuncia la nuova conduttrice

Silvia Toffanin è stata designata come erede di Maria De Filippi dalla Mediaset e, a breve, potrebbe prendere il suo posto a C’è posta per te. Questo sarebbe il primo passo di Pier Silvio Berlusconi nel suo piano di dare sempre più spazio alla sua compagna, e inserirla man mano negli show prodotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Attualmente è lei la regina indiscussa della rete. Ogni programma da lei prodotto o condotto è un successone, e i vertici devono essere contenti di avere un’alleata così forte. C’è da dire però che la televisione italiana è in fase di forti cambiamenti: il pubblico è desideroso di volti nuovi, ha girato le spalle ad alcune protagoniste che sembravano indiscusse.

Non solo, Maria De Filippi sicuramente non potrà svolgere il suo lavoro per sempre, ed è anche molto richiesta dalla concorrenza. Insomma, per la Mediaset è diventato di primaria importanza trovare un volto che susciti nei suoi telespettatori la stessa stima e adorazione della Queen Mery. E sembra che Pier Silvio Berlusconi stia puntando proprio sulla sua compagna e madre dei due suoi figli più giovani, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. A quanto pare l’uomo starebbe spingendo Silvia Toffanin a diventare sempre più presente sulla sua rete, per accogliere l’eredità della moglie di Maurizio Costanzo.

Un progetto sicuramente molto ambizioso per Silvia Toffanin che, nata come letterina di Passaparola, è da anni che si è limitata alla conduzione di Verissimo il sabato pomeriggio. In un mondo in cui tutte e tutti sono pronti a cacciare le unghie e gli artigli per farsi notare e ottenere un ruolo primario in una trasmissione, sembra che la compagna di Pier Silvio Berlusconi non senta tutta questa voglia di emergere. Probabilmente avere dalla tua parte l’amministratore delegato dell’azienda ti permette di dormire sugli allori. Vivere nella ricchezza, poi, ti può spingere a lavorare meno.

Nulla da dire sulla professionalità di Silvia Toffanin. La donna ha sicuramente eseguito il suo compito a Verissimo nel migliore dei modi. Si è sempre distinta per la sua eleganza e la sua dolcezza. Sicuramente, conosciamo molto bene le sue lacrime, molto meno le sue risate, e potrebbe essere interessante vederla in altre vesti. Resta da vedere se la donna si senta pronta all’incarico che il suo compagno vorrebbe riservarle. Solo quest’anno, per raddoppiare l’appuntamento con il suo programma e mandarlo in onda anche la domenica pomeriggio, la presentatrice ha espresso moltissimi dubbi.

In passato, la stessa Maria De Filippi le ha chiesto di condurre Temptation Island Vip, ricevendo un rifiuto e dovendo ripiegare su Alessia Marcuzzi. Insomma, chi rifiuterebbe una proposta del genere dalla Queen della Mediaset? O Silvia Toffanin soffre di poca autostima, oppure non vuole fare carriera. Sembra che adesso le pressioni del suo compagno stiano avendo il loro effetto. Ultimamente l’abbiamo finalmente vista fuori dagli studi di Verissimo. La donna ha scelto di condurre Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio, per una sola settimana, ed è stata ospite della Hunziker a Michelle Impossible. Un piccolo passo che potrebbe essere il preludio di un grande futuro.

E voi che ne pensate? Vi è piaciuta questa edizione del Grande Fratello e ci vorreste vedere vincitore o vincitrice di questa edizione? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Mediaset sotto choc, Addio a Maria de Filippi. Berlusconi la fa fuori da C’è Posta per te e annuncia la nuova conduttrice proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.