mediaset-sotto-choc,-barbara-d’urso-fatta-di-nuovo-fuori.-ecco-chi-le-fa-le-scarpe-e-cosa-succede-a-settembre

Il Grande Fratello Vip è terminato da poco più di una settimana e Alfonso Signorini sta già lavorando alla prossima edizione, che potrebbe essere un misto tra personaggi nip e Vip. A dispetto quindi di Barbara D’Urso che avrebbe dovuto condurre la versione nip del programma che invece non si farà. Sono due anni ormai che il reality sta raggiungendo numeri di share altissimi, con conseguente scelta di prolungamento da parte della Mediaset. L’edizione che ha visto vincere Tommaso Zorzi ha tenuto compagnia agli italiani anche durante la difficile notte di Capodanno, complice la pandemia di Covid-19. Mentre quest’anno il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha fatto parlare tutti i programmi televisivi.

Insomma, per Alfonso Signorini sarà sempre più semplice ottenere un cast di rilievo per la prossima stagione del Grande Fratello Vip. Con questi risultati, i personaggi noti sgomiteranno per entrare a far parte dello show e avere una seconda possibilità. Il programma Mediaset è diventato ormai un nuovo trampolino di lancio per quei volti che sono finiti nel dimenticatoio e che vogliono rimettersi in gioco. Ma adesso il presentatore sta pensando a una novità: quella di portare in gara sia persone famose che volti sconosciuti. Lo ha anticipato lui stesso sul settimanale da lui diretto Chi.

“L’idea di fare un Granfe Fratello misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà, vedremo” ha scritto Alfonso Signorini su Chi. Già quest’anno la casa più spiata d’Italia è stata popolata da volti più o meno noti nel mondo Mediaset. Tra questi Gianmaria Antinolfi, conosciuto solo per i suoi flirt con donne dello spettacolo; Gianluca Costantino, belloccio e amico di Basciano; Federica Calemme, modella per lo più sconosciuta; le sorelle Selassiè, che non avevano alcuna esperienza televisiva.

Se qualcuno tra questi personaggi non ha retto il peso delle telecamere, c’è chi non solo ci è riuscito benissimo, ma ha conquistato anche l’affetto dei telespettatori. Partendo da Gianmaria, con la sua continua ricerca dell’amore, che ha intenerito il pubblico. Arrivando alle sorelle Selassiè, che sono state la vera e propria rivelazione di questo Grande Fratello Vip. Clarissa, uscita forse troppo presto, è diventata la reginetta dei salotti televisivi. Lulù è una vera e propria star, amata anche oltreoceano, famosissima per i suoi codini, le sue labbrone, le sue lentiggini, la sua borsetta e chi più ne ha più ne metta.

Poi c’è Jessica che con la sua timidezza e semplicità è riuscita a vincere il montepremi finali, diventando la preferita in assoluto del pubblico. Insomma, forse l’idea di inserire personaggi meno abituati alle telecamere è risultata vincente, e adesso Alfonso Signorini sta seriamente pensando si rivoluzionare il suo Grande Fratello. Un esperimento del genere lo aveva già fatto in passato Barbara D’Urso, che aveva chiamato parenti e flirt di personaggi famosi: ricordiamo Luigi Favoloso (fidanzato di Nina Moric), Simone Coccia Colaiuta (fidanzato della senatrice Pezzopane), Veronica Satti (figlia di Bobby Solo), Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi) e molti altri.

