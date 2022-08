Mediaset sotto choc, il famosissimo conduttore ha perso tutto. “Marea i debiti, sta rovinato”. Fan increduli

Nonostante il reality L’isola dei famosi sia terminato a giugno, negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di uno dei concorrenti dell’ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Il protagonista di una brutta vicenda è Marco Senise, conduttore televisivo italiano e volto noto del programma di rete 4, Forum. Dopo anni di pausa dalla televisione, ha avuto la possibilità di sbarcare come naufrago sulle spiagge dell’Honduras restandovi solo venti giorni per poi esser eliminato al televoto.

Ebbene, dopo la sua partecipazione a L’isola dei famosi, è stato coinvolta in una vicenda giudiziaria di cui non si fa altro che parlare negli ultimi giorni. A Marco è stato pignorato tutto il cachet ricevuto dalla trasmissione perché nel corso degli anni ha maturato un debito con un’azienda romana di costruzioni. A darne la notizia è stato Il Messaggero: “Il conduttore televisivo, noto al grande pubblico soprattutto per i suoi lunghi trascorsi a Forum, aveva infatti un debito pregresso con la Colli d’Oro srl.

Il 30 aprile del 2013 tale azienda gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila (entrambi divenuti definitivi poiché non opposti). Si tratta di somme che Senise doveva alla società costruttrice, C.I.P.I. Immobiliare srl, dalla quale aveva acquistato nel 2008 un appartamento in via Ardeatina, a Roma”. Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano, l’ammontare del debito sarebbe di ben 74.000 € (112.000 comprensivo di spese). Per tale motivi l’azienda creditrice gli avrebbe notificato un pignoramento presso terzi a Banijay Italia spa, la casa di produzione de L’Isola dei Famosi e che si occupa dei cachet.

L’ammontare del compenso per la partecipazione a L’isola dei Famosi sarebbe stato di 11.338 €. La casa di produzione ha fatto sapere che “la predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente”. Dunque, purtroppo, nemmeno il cachet potrebbe compensare il debito che Senise vanta nei confronti dell’azienda romana. Anzi, a tutto ciò si dovranno aggiungere le spese legali.

Sembra proprio che l’ex naufrago sia cominciato un periodo nero dal quale tutti speriamo ne possa uscire nel migliore dei modi. Al momento, però, lui non si è esposto sulla vicenda. La cronaca, invece, è inarrestabile. Non ci resta che attendere per ricevere ulteriori informazioni. E voi cosa ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Mediaset sotto choc, il famosissimo conduttore ha perso tutto. “Marea i debiti, sta rovinato”. Fan increduli scritto su Più Donna da Imma Bartolo.