Mediaset sotto choc, Lite pazzesca nei camerini di Le Iene, Ecco Belen con chi si è presa a capelli e perché dietro le quinte

La tensione palpabile che si è venuta a creare tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge a Le Iene è continuata anche dietro le quinte, come ci fa sapere il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. L’italoamericana sta diventando una nuova star sul piccolo schermo. Grazie al triangolo formato con Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip, è riuscita a ottenere molta visibilità e adesso è una giudice di La pupa e il secchione show condotto da Barbara D’Urso. Ma la show girl argentina non sembra apprezzarla molto, come è trapelato dalla presentazione in chiave ironica che le ha fatto nello show che conduce.

Ma cosa ha detto Belen Rodriguez presentando Soleil Sorge? “Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il Grande Fratello Vip, ma prima lei ha fatto gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato al Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al Gf ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo”.

Insomma, una carriera fatta di reality ma soprattutto di amori famosi, tra cui le due show girl ne hanno uno in comune. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip diventato famoso proprio per il flirt con Belen Rodriguez. Tra i fidanzati noti di Soleil Sorge, però, l’argentina ha ‘dimenticato’ di menzionare suo fratello Jeremias, appena uscito da L’Isola dei famosi. Una dimenticanza che l’italoamericana non ha voluto far scorrere inosservata, facendola quindi notare in diretta televisiva ai telespettatori di Le Iene.

Una storia breve quella tra Jeremias e Soleil Sorge, ma che ha ugualmente portato l’italoamericana in casa Rodriguez, dove ha potuto conoscere meglio le due sorelle del giovane. Mentre Belen non si è mai pronunciata su questa relazione, Cecilia ha affermato di essere stata contenta quando i due si sono lasciati. Al contempo ha detto di aver fatto diverse serate divertenti con la ex cognata, ma di non essere mai diventata sua amica. Dopo l’incontro a Le Iene, comunque, la tensione palpabile in studio si è trasformata in una vera freddezza nei camerini, come svelato da Chi.

“Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio sin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”. Le due donne hanno sicuramente un carattere molto forte e di certo non le mandano a dire. Ma adesso che l’italoamericana è sulla cresta dell’onda, probabilmente dovranno incontrarsi più e più volte. Speriamo in siparietti anche più piccanti.

