Médica Márcia Dantas deixa o cargo de secretária municipal de Saúde de Presidente Prudente por ‘motivos pessoais’

A médica infectologista Márcia Cristina Silva de Lima Dantas deixou nesta quarta-feira (1º) o cargo de secretária municipal de Saúde de Presidente Prudente (SP).

Em nota oficial ao g1, a Prefeitura informou que ela pediu exoneração do cargo por “motivos pessoais”.

O pedido foi aceito pelo prefeito Ed Thomas (sem partido) e o decreto de exoneração foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) nesta quarta-feira (1º).

Dessa forma, passa a responder interina e cumulativamente pela pasta a secretária-adjunta Fernanda Trevisan do Prado, que é enfermeira e servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde desde 2012. Ela já ocupou os cargos de apoiadora e supervisora das Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

Márcia Dantas permaneceu à frente da Secretaria Municipal de Saúde por nove meses, no período de 14 de abril de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

Quando assumiu o cargo de secretária, Márcia Dantas entrou no lugar do médico ortopedista Delton Eustásio Ferraz, que também pediu exoneração por “motivos pessoais”.

