Medicina, psicologia e enfermagem: cursos de saúde são os que mais atraem quem busca o ensino superior

De acordo com pesquisa do Google, 34% dos estudantes que querem ingressar no ensino superior em 2023 pretendem se matricular em cursos da área de saúde. Simuladores são utilizados por alunos e professores de Medicina para estudos e simulações de casos reais.

Arquivo

Os cursos na área de saúde são os mais desejados pelos estudantes que pretendem ingressar no ensino superior em 2023. Os dados são de um levantamento do Google que ouviu mil pessoas de todo o país.

🩺 34% dos entrevistados afirmaram que querem fazer cursos da área, que engloba Biomedicina, Psicologia, Enfermagem e Odontologia, entre outros.

Medicina foi o curso mais citado, aparecendo em 14% das respostas.

Além dos cursos de saúde, aparecem em seguida:

📝 Cursos de Humanas (22%);

📈 Negócios (19%);

💻 Exatas e TI (16%); e

🎨 Artes (9%).

Ainda de acordo com a pesquisa com os entrevistados, o principal método de entrada no ensino superior deve ser o resultado do vestibular presencial, que será usado por 33% dos estudantes.

Outros 24% planejam utilizar o resultado do vestibular online para tentar uma vaga. O resultado do Enem foi citado por 20% dos estudantes.

Os demais entrevistaram citaram histórico escolar (10%), segunda graduação (9%) e transferência (5%) como forma de ingresso.

Saúde lidera também nas buscas

Em um outro levantamento, considerando as consultas realizadas diretamente na ferramenta de buscas do Google, cursos de saúde também aparecem no topo do ranking.

Medicina

Psicologia

Enfermagem

Direito

Administração

Pedagogia

TI

Educação Física

Estética

Biomedicina

valipomponi