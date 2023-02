Médico Breno Luis Erbella Casari é nomeado secretário municipal de Saúde de Presidente Prudente

Nomeação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) nesta quinta-feira (2). Breno Luis Erbella Casari é nomeado secretário municipal de Saúde

O médico Breno Luis Erbella Casari foi nomeado, nesta quinta-feira (2), como o novo secretário municipal de Saúde de Presidente Prudente (SP). A nomeação foi publicada no no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município.

Conforme informações da Prefeitura de Presidente Prudente, Casari é formado em medicina pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em 2002, e presta serviços ao município desde 2003.

Além disso, o Poder Executivo informou também que, desde fevereiro de 2006, Casari é servidor efetivo do município como médico da Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Semepp).

Ele é especialista em medicina esportiva, com título da Sociedade Brasileira do Esporte e Exercício, e já trabalhou no Oeste Paulista Esporte Clube (Opec).

No Grêmio Prudente, Casari foi presidente do clube de 2012 a 2014 e é, atualmente, um dos médicos do time que disputa o Campeonato Paulista da Série A3.

O médico também foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para compor a equipe brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021. Ele é médico da Seleção Brasileira de Futebol PC e membro da Delegação de Saúde do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Breno Luis Erbella Casari também é proprietário de uma clínica de cardiologia e medicina preventiva em Presidente Prudente.

Ao ser empossado no cargo, o novo secretário agradeceu a oportunidade e afirmou que se sente preparado para assumir o compromisso. “Dar continuidade à história da minha família. Tenho certeza que essa equipe trabalha pelo bem da cidade”, afirmou.

Ele é o terceiro secretário que assume a pasta ao longo de dois anos de mandato do prefeito Ed Thomas (sem partido). Nesta quarta-feira (1°), a médica infectologista Márcia Cristina Silva de Lima Dantas deixou o cargo por “motivos pessoais”.

Ela permaneceu à frente da Secretaria Municipal de Saúde por nove meses, no período de 14 de abril de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

“Estou me afastando da secretaria, mas estarei sempre disponível para contribuir quando necessário. Nesses nove meses, vivi momentos muito felizes e de muita gratidão, como quando zeramos a fila pediátrica do SUS [Sistema Único de Saúde] para consultas oftalmológicas e endocrinológicas na ação do Rally dos Sertões e nas premiações recebemos e que pude representar a secretaria. Agradeço a confiança e oportunidade de agregar”, comentou Márcia Dantas nesta quinta-feira (2) ao acompanhar a posse do novo secretário.

Quando assumiu o cargo de secretária, Márcia Dantas entrou no lugar do médico ortopedista Delton Eustásio Ferraz, que também pediu exoneração por “motivos pessoais”.

Vittorio Ferla