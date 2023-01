Médico orienta como grávida deve se prevenir contra a febre amarela

Vacina é contraindicada para as gestantes por conter vírus atenuados.

Cidades da região de Itapetininga estão na lista de recomendação da vacina.

A região de Itapetininga (SP) possui 51 municípios na lista com recomendação da vacina de febre amarela. A lista com todos os municípios brasileiros foi divulgada pelo Ministério da Saúde depois do surto de casos no país. (Confira a lista completa na região). Porém, por se tratar de uma vacina com vírus atenuados, ou seja, com vírus vivos, ela é contraindicada para grávidas.

‘Vacina é contraindicada para grávidas por ter vírus

atenuados’, diz médico (Foto: Reprodução/TV TEM)

O médico ginecologista Jorge Ozi orienta esse grupo a se prevenir de outras maneiras. “Estudos atuais da vacina em gestantes são pequenos, porém o que se observou em óbitos de grávidas que tiveram febre amarela, e que não houve má formação no feto, mesmo assim ela é contraindicada para esse grupo, exceto se a gestante for a uma zona que está em epidemia da febre, que daí o beneficio pode ser maior do que o risco. Mas isso apenas com acompanhamento médico”, afirma.

“O ideal é que a vacina seja aplicada na mulher antes da gravidez, orientamos ainda a mulher em período reprodutivo utilize o método anticoncepcional por pelo menos 30 dias, após tomar a vacina. No caso da mulher já estar grávida, é importante o uso de repelentes e evitar lugares com mosquitos e viajar em cidades que estão em alerta”, explica o médico.

E é assim que a dona de casa Franciele Aparecida Correa de Oliveira Camargo faz para se proteger. Ela será mãe pela primeira vez e conta que faz de tudo para se prevenir. “Estar grávida é proteger duas vidas em uma só. Por isso eu tento me prevenir usando repelente de três em três horas, quando vou aos sítios, por exemplo, visto uma calça e uma blusinha de manga cumprida, e sempre levo o repelente para onde for”, conta.

Segundo a enfermeira da Vigilância Sanitária Benedita Paiva, além de grávidas, a vacina não é indicada para outros grupos. “A vacina também não é indicada para mulheres que estejam amamentando, pessoas que têm defesas imunológicas fracas, idosos de 60 anos e bebês com menos de nove meses. Essas pessoas só são vacinadas caso tenha uma avaliação médica, pedindo a aplicação”, conclui.

Franciele está gravida do primeiro filho e faz de tudo para se prevenir (Foto: Reprodução/TV TEM)

Vacina contra febre amarela deve ser aplicada antes da gravides (Foto: Reprodução/TV TEM)

