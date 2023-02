Médico que acompanhou Super Chico nas internações por Covid relembra período no hospital: ‘Exemplo de superação’

Francisco Bombini, que tinha 6 anos e era conhecido nas redes sociais como ‘Super Chico’, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Bauru (SP), após sofrer uma parada cardíaca. Infectologista explica como Covid-19 pode impactar pessoas como o menino que tinha síndrome de Down. Super Chico é internado pela segunda vez em Bauru por causa da Covid-19

Instagram/Reprodução

Todo super-herói carrega consigo o seu superpoder. Para o médico que cuidou do “Super Chico” desde os 2 anos, incluindo os períodos de internação por Covid-19, a “superação” sempre foi a principal virtude do seu paciente.

Francisco Bombini ou simplesmente Super Chico, como era conhecido nas redes sociais, morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Bauru (SP), após sofrer uma parada cardíaca em casa, enquanto dormia.

Morre ‘Super Chico’, o ‘menino mais forte do mundo’

Ao g1, o médico Marcos Suzuki relembrou momentos ao lado do menino com síndrome de Down que, além dos vários problemas de saúde que enfrentou desde seu nascimento, superou duas vezes a Covid-19 e garante não ter dúvidas de que dificilmente encontrará um paciente tão forte quanto o Super Chico.

“Eu o conheci quando ele tinha por volta de 2 anos, durante um atendimento na emergência do hospital e depois durante suas passagens pelo pronto atendimento e internações. A força de superação dele é o que o tornou tão especial, superando toda a agressividade dos tratamentos pelos quais passou. Ele é o meu maior exemplo de superação, nunca vi algo igual”, relata o médico.

Dr. Marcelo Suzuki cuidou do Super Chico durante anos

Arquivo Pessoal

O “menino mais forte do mundo”. Foi assim que a advogada Daniela Guedes Bombini definiu o filho para a equipe de reportagem do Fantástico (veja reportagem completa abaixo).

E não poderia ser diferente. Antes mesmo de nascer, Chico precisou passar por uma cirurgia durante a gestação, na barriga da mãe, e outras seis depois que nasceu. Os procedimentos foram necessários devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Super Chico: menino com Down que encantou o país recebe alta após ficar internado com Covid pela 2ª vez

Logo após o parto, foram seis meses “morando” no hospital para realização desses procedimentos. E foi assim que surgiu o apelido “Super Chico”.

A mãe Daniela decidiu compartilhar a rotina do, ainda Francisco, nas redes sociais e, para simbolizar a vitória dele sobre as complicações de saúde, muitas vezes o vestia com fantasia de super-heróis, em especial do superman.

Mas dentre as muitas batalhas vencidas em vida por Chico, uma em especial chama atenção: a vitória contra a Covid-19. Ou melhor, as vitórias sobre a doença.

Super Chico Bauru Síndrome de dowm

Arquivo pessoal

O médico Marcelo conta que, por vezes, devido às condições de saúde de Chico, chegou a duvidar da capacidade de resistência do garoto, que foi infectado com a Covid-19 pela primeira vez antes mesmo de ser vacinado.

“Durante a internação dele por causa do Covid quando o quadro respiratório agravou muito, achei que ele não suportaria. Mas gradativamente ele respondeu, dia a dia, começou a melhorar até que retiramos ele da ventilação mecânica e ele estava bem, recuperado”, diz o médico.

VEJA TAMBÉM

Morre ‘Super Chico’, menino com Down que viralizou na web após vencer a Covid por duas vezes

Super Chico: cirurgias, Covid e homenagem a santo; quem foi o ‘menino mais forte do mundo’

Mãe tentou reanimar Super Chico enquanto o levava para hospital; adeus ao menino causa comoção

‘Super Chico’ é enterrado por parentes e amigos em Bauru

Mãe de Super Chico diz que lembranças boas ajudam a enfrentar o luto: ‘Luz dele vai continuar’

Na primeira vez que foi diagnosticado com Covid-19, em 2020, Super Chico, aos 3 anos, ficou 18 dias internado, sendo 13 na UTI. Dias de luta e resiliência para médicos, que contaram com o apoio diário dos familiares.

“Em todas as intercorrências que ele apresentava, em todos os procedimentos invasivos que tivemos que fazer, eu sempre tinha receio. Mas eu conheci a família no ambiente hospitalar, sei que o Chico era uma criança que, além de especial, era muito amada. A superação é o maior exemplo que o Chico deixou”, relata Marcelo Suzuki.

Super Chico

Arquivo pessoal

Quase dois meses após completar 5 anos, o menino Francisco voltou a ser internado em Bauru por causa da Covid-19. Desta vez, já vacinado.

Coincidentemente, ele recebeu a segunda dose e pôde completar o ciclo vacinal no dia 21 de março de 2021, quando é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down.

Francisco Bombini, conhecido nas redes como Super Chico, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid em Bauru

Daniela Guedes Bombini/Arquivo pessoal

À época, a segunda alta mobilizou as redes sociais do garoto. O anúncio foi feito no dia 9 de dezembro de 2021 pela própria Daniela, que informou que ele já estava em casa. E mais uma vez uma equipe do Fantástico acompanhou a alta do pequeno.

Após superar novamente a Covid-19, o seu médico não tem dúvidas que Super Chico era um garoto especial.

“O Chico foi e sempre será uma criança especial, por tudo o que ele passou e por todas as limitações encontradas ele e sua família conseguiram fazer tudo o que tinha que ser feito por ele e por todos”, conta.

Síndrome de Down e Covid-19

Após o início da pandemia do coronavírus, famílias de milhares de pessoas com síndrome de Down no Brasil viveram dias de angústia pelas incógnitas quanto aos efeitos da Covid-19 nessa população, além de mudanças drásticas no dia a dia de terapias e ensino por conta do isolamento social.

Na trissomia do cromossomo 21 é significativa a parcela de pessoas que nascem com comprometimentos no coração, pulmão e sistema imunológico, e também que desenvolvem diabetes e obesidade — todas essas condições consideradas fatores de risco para a Covid-19, conforme explica o médico infectologista e professor da Unesp Alexandre Naime.

“As pessoas com síndrome de Down têm uma série de repercussões devido à trissomia do cromossomo 21 que leva a várias consequências, incluindo uma situação de imunodeficiência. Então, consideramos essas pessoas imunossuprimidas, sendo mais suscetíveis a infecções graves por patógenos comuns que circulam, como a Covid-19”, explica.

Para bebês e crianças, os sintomas daqueles com trissomia 21 são similares a quadros respiratórios na infância em geral, como tosse, coriza, febre, e possivelmente dor de garganta, vômito e diarreia.

Mas o que pode mudar para aqueles com a síndrome é sua percepção e verbalização sobre alterações no corpo, por isso as famílias devem estar ainda mais atentas a sintomas graves, como desconforto respiratório, gemência, movimentos respiratórios mais frequentes e intensos, ou até rebaixamento do nível de consciência.

Super Chico recebe a segunda dose da vacina contra Covid no Dia Internacional da Síndrome de Down, condição genética que ele tem

Daniela Guedes Bombini/ Arquivo pessoal

Procedimentos de higiene pessoal, como lavar as mãos, talvez exijam também a atenção e participação de uma outra pessoa.

Outro fato sobre a síndrome de Down que coincide com um dos principais grupos de risco para a Covid-19 – os idosos – é que o envelhecimento imunológico acontece mais cedo para essas pessoas do que para a população em geral.

Estima-se que aos 45 anos uma pessoa com a trissomia 21 tem condições de saúde comparáveis às de um idoso de 60 sem a síndrome.

Para Alexandre Naime, em qualquer faixa etária, somente a vacinação, incluindo as doses de reforço, é crucial para a segurança no combate à doença.

“A vacinação é essencial para toda população, mas em especial para populações mais vulneráveis como as pessoas com síndrome de Down. A mensagem é que todos sejamos vacinados, inclusive receber os reforços”, aconselha.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Vittorio Ferla