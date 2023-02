Médico voluntário fica ilhado durante chuvas em São Sebastião e relata improvisos em resgates: ‘imobilizei fratura com bambu’

Raul Camargo e amigos chegaram a traçar plano de pular em rio caso deslizamentos chegassem à casa onde estavam e deram auxílio a mãe com duas filhas crianças; profissional de saúde fala em cenário “assustador” e em “mar de pessoas desabrigadas”. Médico de Piracicaba auxilia em resgate de vítimas do desastre no Litoral Norte de SP

Um médico de Piracicaba que foi passar uma única noite na Barra do Sahy, em São Sebastião (SP), durante o feriado prolongado de Carnaval, presenciou deslizamentos, desespero de pessoas desabrigadas e atuou como voluntário no socorro às vítimas em um hospital improvisado.

Tenente médico reservista do Exército, Raul Camargo relatou que ele e mais 12 amigos e namoradas alugaram uma casa às margens de um rio que desaguava no mar. O imóvel também ficava no pé de uma montanha.

“Por volta de 3h da manhã a gente ouviu a vizinha, ela acabou chegando aos gritos lá, acordando a gente, falando que a casa dela estava sendo alagada. […] A gente estava alagado tanto por trás quanto pela frente. […] Atrás da nossa casa, especificamente, tinham outra residências que já estavam dando indício de que iam cair também, porque as lá de cima já estavam caindo. A gente via entulhos de casas descendo e aquele cheiro forte terra, de mato no ar. Foi realmente assustador”, detalha.

Segundo ele, o momento mais crítico foi quando ouviu um barulho muito alto e uma grande quantidade de lama invadindo a casa que tinham alugado.

Casa onde grupo de amigos ficou ilhado durante chuvas em São Sebastião

Arquivo pessoal

“Provavelmente, ela cairia ali nos próximos segundos. Eu fui correndo para uma casa do lado e, de repente, aparece uma mulher com duas crianças, duas gêmeas, elas tinham 5 anos. Aí a gente não tinha como deixá-las ali. Algo me falou: elas vão fazer parte da nossa turma agora. Não faz sentido a gente não tê-las conosco”.

Depois de um tempo, o grupo já tinha cerca de 25 pessoas, já que outros vizinhos se uniram. O plano era que todos entrariam no rio se os imóveis onde estavam desabassem e o local fosse arrastado pela lama. Isso seria feito com auxílio de objetos que boiassem. Então, foram separados caiaques, pranchas, encostos de sofás, entre outros, mas a ação não foi necessária.

“Amanheceu, a chuva acabou diminuindo e aí a gente começou a encontrar um mar de pessoas desabrigadas. Pessoas que tinham perdido tudo, pessoas que já sabiam que tinham perdido familiares. E a gente viu uma mobilização muito grande da cidade. Todos se ajudando ali”.

Grupo auxiliou mãe com duas crianças durante transtornos com as chuvas em São Sebastião

Arquivo pessoal

Foi a partir desse momento que Raul passou a trabalhar como voluntário nos atendimentos de saúde, no Instituto Verde Escola, onde eram recebidos pacientes com quadros de média e alta complexidade.

“Uma das salas já estava funcionando como um necrotério. Nós tínhamos ali mais de 20 corpos que estavam sendo identificados. Eu imobilizei fratura com bambu, com isopor, a gente lavou fratura exposta com água potável porque a gente não tinha soro ali naquele primeiro momento. Coisas que eu nunca imaginei que eu ia viver da minha vida”, revela.

Ele destaca que foram reunidos mais de 50 voluntários de várias áreas da saúde, como médicos, enfermeiros e psicólogos. Após uma triagem, pacientes com quadros mais graves eram encaminhados para um hospital de Boiçucanga, que tinha uma estrutura melhor.

Plano do grupo foi separar objetos flutuantes para pular em rio se casa desabasse

Arquivo pessoal

“Foi algo muito precário no começo. Hoje se tem uma realidade muito diferente lá. O Instituto Verde Escola está funcionando com maiores insumos hoje. Foi feito algo numa velocidade incrível”.

No entanto, Raul alerta que é preciso muito mais ajuda. “Muitas pessoas já estão ajudando, mas eu acho que a gente não pode parar com essa ajuda. A coisa está muito feia lá. Realmente foi algo inesperado. Só quem viveu ali naqueles primeiros momentos sabe do que eu estou falando. Foi uma coisa muito ruim pra quem viu tudo aquilo. E agora é realmente contar com a ajuda de todos aí pra que aquelas pessoas passem por isso o quanto antes”.

O médico afirmou que não descarta retornar à região para prestar mais apoio.

O PIX do Instituto Verde Escola para ajudar as famílias vítimas da tragédia é o e-mail verdescola@verdescola.org.br.

4º dia de buscas

Equipes de resgate prosseguiram nesta quarta-feira (22) a busca por vítimas após o temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. O balanço da Defesa Civil aponta 48 mortes (47 em São Sebastião e uma em Ubatuba).

Os trabalhos de buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila do Sahy, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juquehy.

Na terça-feira voltou a chover forte em São Sebastião e as buscas chegaram a ser suspensas momentaneamente por questões de segurança devido ao risco de novos deslizamentos de terra.

