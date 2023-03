Médicos concluem Programa de residência no Hospital São José

Ao todo, 20 médicos receberam o diploma de especialização nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, ortopedia e medicina intensiva O fim de semana foi de comemoração no Hospital São José de Criciúma com a formatura de 20 médicos que fizeram parte do serviço de residência médica da instituição. Os profissionais concluíram o Programa de Especialização no Hospital São José em anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, ortopedia e medicina intensiva.

“A residência médica é um treinamento prático do conhecimento, sob a supervisão de um preceptor. A ideia é que cada um dos residentes passe por todas as adversidades e recebam todo o conhecimento que temos. A batalha que se inicia a partir de agora não será fácil, mas fica o desejo de que cada profissional aqui formado não perca a vontade de ajudar as pessoas, nem a garra, nem o brilho do olhar e nem a capacidade de se indignar”, garante o médico e coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme) do HSJosé, Dr. Marcelo Vinhas.

> Centro de Pesquisa ganha destaque internacional por estudos realizados

Na cerimônia da última sexta-feira, dia 24, receberam o certificado, ao todo, 20 médicos divididos nas especializações de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, ortopedia e medicina intensiva.

“Após este tempo de formação profissional, temos a certeza que brota no coração de cada um o sentimento de gratidão por mais esta conquista, que teve desafios, mas muito mais sucessos e experiências que ampliaram o conhecimento, bem como a sua prática profissional. Em nome do Hospital São José, agradecemos o empenho, dedicação e comprometimento de cada um ao longo do tempo que passou por aqui e desejamos sucesso”, enaltece a diretora geral do HSJosé, Irmã Isolene Lofi.

Vito Califano