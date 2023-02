Médicos presos com imagens de pedofilia eram clínicos gerais em RO

Com a investigação em andamento, os nomes dos profissionais da saúde não foram divulgados. Eles foram presos no início da semana em Ji-Paraná. Casal de médicos foi preso pela Civil durante operação

Jheniffer Núbia/ g1

Os dois médicos presos nesta semana em Ji-Paraná (RO), por armazenamento e distribuição de pornografia infantil, atuavam como clínicos gerais em Rondônia. Com a investigação em andamento, os nomes dos profissionais da saúde não foram divulgados.

Segundo apurou o g1, o homem é brasileiro e se formou em medicina na Bolívia. Ele atuava no estado por meio de aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) .

Já a companheira dele tem nacionalidade boliviana e também tem se formou em medicina. Ela atualmente morava com o marido em Ji-Paraná, mas já atendeu pacientes em outras cidades do estado.

Neste início da investigação, a Polícia Civil acredita que as crianças que aparecem sendo violentadas sexualmente não são pacientes dos médicos. Isso porque uma análise do Laboratório Cibernético indicou que o conteúdo de pedofilia possivelmente era difundido pelo casal através de uma rede na dark web, isto é, não seria de autoria própria.

O Conselho Regional de Medicina (Cremero) abriu um processo de sindicância e vai impetrar uma cautelar contra os médicos. Os dois podem ter os registros cassados.

Virou flagrante

O casal de médicos foi preso na segunda-feira (13) durante uma operação da Polícia Civil em Ji-Paraná.

O homem e a mulher eram investigados por armazenar fotos e vídeos de crianças sendo exploradas sexualmente, mas quando os policiais foram cumprir o mandado de busca e apreensão no imóvel, o casal atirou contra os agentes.

Os estilhaços de um dos tiros atingiu um policial e, por causa disso, o casal agora também vai responder por tentativa de homicídio.

Fotos e vídeos de crianças sendo abusadas foram encontrados nos computadores dos profissionais de saúde. Segundo o Conselho Regional de Medicina (Cremero), as imagens apresentadas no inquérito são chocantes.

Na residência do casal também foram apreendidas duas pistolas e também os equipamentos eletrônicos.

