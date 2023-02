Médicos saem de SC com caminhão transformado em casa e se acidentam na Argentina

Casal estava no terceiro dia de uma viagem duraria mais de um mês. Acidente aconteceu no domingo (5). Médicos de SC ficam feridos em acidente na Argentina e caminhão transformado em casa fica destruído

Arquivo Pessoal/Divulgação

Os médicos de Santa Catarina Lúcio Flavo Dalri e Marlou Cristine Ferreira Dalri se feriram após um acidente em Pampa del Infierno, na Argentina, no domingo (5). O casal passaria 40 dias na estrada com um caminhão que transformou em casa e estava no terceiro dia de viagem quando um dos pneus do veículo furou.

O médico sofreu escoriações pelo corpo. Já Marlou quebrou o pé e teve alguns dedos fraturados. Depois do acidente, eles voltaram para Rio do Sul, no Vale do Itajaí.

“Foram várias escoriações, mas pela gravidade do acidente está tudo bem”, disse.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A viagem começou na sexta-feira (3), quando eles saíram de Santa Catarina. A ideia era passar pela Argentina, Chile e o Peru. Segundo O médico, foram cerca de 2 anos para transformar o automóvel em uma casa.

No interior do veículo, eles construíram um quarto, cozinha e banheiro. Também havia espaço para um carro pequeno. Nesta quarta-feira (8), o médico está voltando para a Argentina para recuperar o veículo e tentar trazer o caminhão para a casa.

Jesse e Shurastay ganham memorial e dog park em Balneário Camboriú

‘A Eterna Aventura’: Jesse e Shurastey viram programa na NSC TV

“Eu sou bastante aventureiro, acho que a vida continua. Vamos passar o trauma, mas a vida volta ao normal”, o médico.

Médicos de SC ficam feridos em acidente na Argentina

Arquivo Pessoal/Divulgação

Médicos de SC ficam feridos em acidente na Argentina

Arquivo Pessoal/Divulgação

Médicos de SC ficam feridos em acidente na Argentina

Arquivo Pessoal/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

O

Veja mais notícias do estado em g1 SC

pappa2200