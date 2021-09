Qualcuno recentemente mi ha chiesto a questo proposito se l’alta cucina sia prendendo una strada che la “allontani” per così dire dalla realtà concreta, oppure ne sia troppo permeata, cioè se ci sia più dicotomia o connessione nelle cucine dei grandi chef come la mia. Rispondo: “Entrambe”.

Il termine dicotomia deriva dal greco διχοτομ?α, dichotomìa: composto da δ?χα e τ?μνω ed è usato prevalentemente in matematica (e io vengo da studi matematici). La dicotomia è dunque la divisione di un’entità in due parti che non necessariamente si escludano dualisticamente a vicenda ma che possono essere complementari, così come la connessione, che altro non è che la stretta unione fra due o più cose, la loro giuntura.

Per me l’alta cucina contemporanea è tutto questo: dicotomia, connessione, scoperta ed emozione, è tutto ciò che metto nella mia valigia, quando parto, ma soprattutto quando torno, perché, al rientro, riaprendola, possa trasformare tutte quelle sensazioni che hanno viaggiato con me in nuove emozioni gastronomiche per i miei ospiti, affinchè la tradizione che permea i miei piatti diventi innovazione. Da questa idea, da un calamaro, da una ciliegia, da un viaggio, da una dicotomia, da una connessione…è nato questo piatto.

Mediterraneo da scoprire

Ingredienti per 10 persone

Per la salsa agrumata

n. 2 limone giallo

Kg. 1 di cetrioli freschi

Gomma Xantana in polvere

q.b di sale

Per la citronette

gr. 200 succo di limone fresco giallo

litri 0.250 di olio extravergine di oliva

q.b di sale

Per le fettuccine di calamari

Kg. 1 di calamari pezzatura da 500 gr. ciascuno

Per i bottoni di chinotto

n. 1 lattine di chinotto da 33 cl.

Gomma Xantana in polvere

Per la Polvere di olive

gr. 300 di olive nere di Gaeta

Varie

sale maldon

fiorellini eduli

foglioline di shiso mix

n. 1 barattoli di caviale di uova di Lompo rosse o nere da 100 gr.

Preparazione

Per la salsa agrumata

Pelare i cetrioli lasciandone con la buccia una metà, passarli tutti alla centrifuga per ottenere il succo di cetriolo, aggiungere il succo di n. 1 limone, un pizzico di sale e aggiungere la polvere di Xantana.

Frullare tutto con il mixer a immersione per ottenere un liquido mediamente denso.

Riempire un biberon da cucina e conservare la rimanente salsa in buste sottovuoto.

Per la citronette

Aggiungere al succo di limone l’olio extravergine, frullare al mixer ad immersione, salare e poi riempire in biberon da cucina.

Per la Polvere di olive

Denocciolare le olive, tritarle e asciugarle in una placca antiaderente in forno a 80 gradi poco ventilato per tre ore , sbriciolare con le mani e poi

Continuare la cottura in placca antiaderente in forno a 80 gradi poco ventilato per 2 ore

Per i bottoni di chinotto.

Frullare il chinotto con un dito di acqua fredda e l’xantana per poi riempire un biberon da cucina

Per le fettuccine di calamari

Pulire i calamari eliminare la testa e le alette laterali.

Aprire a libro i calamari e disporli su delle teglie rivestita di carta forno

Abbattere a -40°C in abbattitore

Ancora congelati tagliare i calamari a fili con l’affettatrice o a coltello nel senso lungo del calamaro.

Riempire delle buste da sottovuoto con 100 gr. di fettuccine di calamaro.

Cuocere a bassa temperatura in Runner per 6 minuti a 65.5° gradi e poi raffreddare le buste in acqua fredda.

Aprire all’occorrenza le buste e condire le fettuccine di calamaro con la citronette.

Preparazione del piatto

In un piatto bianco lucido inserire la salsa agrumata verde, sul lato una piramide di fettuccine di calamaro alla cui estremità metteremo un cucchiaino di caviale rosso di uova di lompo. Guarnire il piatto con la polvere di olive, i bottoni di chinotto, i fiorellini e le foglioline di shiso e qualche cristallo di sale maldon.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.