Mega-Concorso per Infermieri in Basilicata: 142 posti a tempo indeterminato. Bando e corso di preparazione.

E’ stato indetto pubblico Concorso per Infermieri in Basilicata. Sarà una mega-selezione che porterà all’assunzione di 142 unità a tempo indeterminato. Ecco Bando e Corso di preparazione on line.

Indetto Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 142 posti nel profilo professionale di cps infermiere – cat. D in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo Interaziendale dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, approvato, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), n. 300/2021, è indetto un concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 142 (centoquarantadue) posti di CPS Infermiere – Cat. D.

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), quale Azienda Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e con l’AOR San Carlo di Potenza.

In particolare i posti da ricoprirsi sono così determinati:

n. 50 posti per l’Azienda Sanitaria di Potenza;

n. 32 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;

n. 60 posti per l’AOR San Carlo di Potenza.

Si precisa che dei n. 142 posti complessivamente messi a concorso, n. 42 posti sono complessivamente riservati al personale delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni e precisamente:

dei n. 32 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) n. 9 posti sono al personale delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni;

dei n. 50 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) n. 15 posti sono riservati al personale delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni;

dei n. 60 posti per l’AOR San Carlo di Potenza n. 18 posti sono riservati al personale delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni.

Come presentare la domanda.

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 6 del presente concorso, a pena di esclusione.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

Entro quando presentare la domanda.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente Concorso sulla G.U.R.I. e scade alle ore 23:59:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. In attesa della pubblicazione sul BUR Basilicata e G.U.R.I.

Il termine sopra indicato è perentorio.

Preselezione.

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

Ecco il bando:

Bando-CPS-Infermiere

Ecco come prepararvi:

Il libro su cui studiare: