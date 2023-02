Mega operação apreende 22 mil comprimidos de ecstasy e pacotes de ‘supermaconha’ em Camboriú

Dois homens foram presos. Ação da PM coíbe a expansão do tráfico de drogas no Litoral Norte catarinense. Ecstasy, maconha e skunk apreendidos pela Polícia Militar

Polícia Militar/Divulgação

Uma mega operação coordenada pela Polícia Militar (PM) resultou em uma grande apreensão de drogas em Camboriú, no Litoral Norte catarinense. Em dois endereços, foram encontrados 22 mil comprimidos de ecstasy, além de 5,3 quilos de maconha e 500 gramas de skunk, conhecida como “supermaconha”.

Na ação, dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos nos bairros Centro e Santa Regina. A PM chegou até a dupla após ação de inteligência feita pelo 1º e 12º batalhões.

A corporação acredita que as drogas seriam comercializadas no Litoral Norte e que a apreensão causa grande prejuízo ao tráfico.

Os dois homens presos em flagrante devem passar por audiência de custódia onde será analisada a manutenção da prisão ou conversão em medidas cautelares.

PM-SC/Divulgação

Vittorio Ferla