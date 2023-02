Mega-Sena: aposta de Leme fatura R$ 47,3 mil; São Carlos, Araraquara e Aguaí levam R$ 23,6 mil

Confira os resultados do concurso 2.561 da noite de sábado (4). Apostas de 28 cidades da região também faturaram prêmios acertando 4 números. Volante da Mega-Sena

Ana Marin/g1

Uma aposta simples de Leme (SP) acertou cinco números no concurso 2.561 da Mega-Sena, no sábado (4), e levou R$ 47.386,66. O prêmio principal acumulou e deve pagar R$ 160 milhões na quarta-feira (8).

Apostas de Araraquara, São Carlos e Aguaí também fizeram a quina e faturaram R$23.693,33 cada. Apostas de 28 cidades da região foram premiadas com a quadra. (veja abaixo por cidade).

Veja as dezenas sorteadas: 19 – 22 – 37 – 44 – 51 – 56.

As apostas vencedoras da quina da região são:

Leme – Lotérica Multi Prêmios – aposta simples de 7 números

Aguaí – Canais eletrônicos – aposta simples de 6 números

Araraquara – Lotérica 13 da sorte – aposta simples de 6 números.

São Carlos – Lotérica Premium – apostaa simples de 6 números.

Apostas da região faturam entre R$ 668,17 e R$ 18.708,76 na quadra. Veja abaixo por cidade:

Américo Brasiliense – 1 aposta faturou R$ 668,17

Analândia -1 aposta faturou R$668,17

Araraquara – 15 apostas faturaram R$ 668,17 e 2 faturaram R$ 4.008,90

Araras – 13 apostas faturaram R$ 668,17

Boa Esperança do Sul – 1 aposta faturou R$ 668,17

Casa Branca – 1 aposta faturou R$ 668,17

Conchal – 2 apostas faturaram R$ 668,17 e 1 levou R$ 2.004,51

Descalvado – 2 apostas faturaram R$ 668,17 e 1 levou R$ 2.004,51

Divinolândia – 1 aposta faturou R$ 668,17

Gavião Peixoto- 1 aposta faturou R$ 668,17

Itobi- 1 aposta faturou R$ 668,17

Leme – 4 apostas faturaram R$ 668,17, 2 levaram R$ 2.004,51, 1 levou R$ 3.340,85 e 2 levaram R$ 4.009,02 e R$ 4.008,96

Matão – 5 apostas faturaram R$ 668,17

Mococa – 7 apostas faturaram R$ 668,17

Nova Europa – 1 aposta faturou R$ 668,17

Pirassununga – 3 apostas faturaram R$ 668,17

Porto Ferreira – 5 apostas faturaram R$ 668,17

Rio Claro – 17 apostas faturaram R$ 668,17 e 1 faturou R$2.004,51

Santa Cruz da Conceição – 3 apostas faturaram R$ 668,17

Santa Cruz das Palmeiras – 2 apostas faturaram R$ 668,17

Santa Rita do Passa Quatro – 6 apostas faturaram R$ 668,17

São Carlos – 14 apostas faturaram R$ 668,17

São João da Boa Vista – 5 apostas faturaram R$ 668,17

São José do Rio Pardo – 1 aposta faturou R$ 18.708,76

São Senastião da Grama – 1 aposta faturou R$ 668,17

Tambaú – 1 aposta faturou R$ 668,17

Trabiju – 1 aposta faturou R$ 668,17

Vargem Grande do Sul – 1 aposta faturou R$ 668,17

Vito Califano