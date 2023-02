Mega-Sena, concurso 2.560: jogos de Ribeirão Preto e Franca fazem a quina e levam R$ 52,1 mil cada

Apostas simples foram as únicas da região que acertaram os cinco números. Prêmio principal está acumulado em R$ 135 milhões. Aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50

Jogos de Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP) faturaram R$ 52.127,84 cada ao acertarem a quina no concurso 2.560 da Mega-Sena, sorteado na noite de quarta-feira (1º).

Segundo a Caixa, as apostas simples foram feitas em uma lotérica do Jardim Maria Rosa, em Franca, e pela internet.

Além disso, o concurso premiu, na quadra, apostas de cidades como Barretos, Barrinha, Batatais e Brodowski. Os jogos ganharam de R$ 837,78 a R$ 5.026,68.

As dezenas sorteadas foram 04 – 05 – 17 – 20 – 48 – 52. Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou para R$ 135 milhões. O próximo sorteio é no sábado (4).

