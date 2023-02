Mega-Sena, concurso 2.561: oito jogos da região de Ribeirão Preto fazem a quina

Apostas premiadas foram em Ribeirão Preto, Sertãozinho e Barretos e valores a receber vão de R$ 23,6 mil a R$ 94,7 mil. Ninguém acertou as seis dezenas e loteria acumulou para R$ 160 milhões. Aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50

Marcelo Brandt/G1

Oito jogos de Ribeirão Preto (SP), Sertãozinho (SP) e Barretos (SP) acertaram a quinta do concurso 2.561 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (4), e faturaram prêmio que vão de R$ 23.693,33 a R$ 94.773,32.

Segundo a Caixa, todas as as apostas foram simples. Um jogo de Ribeirão foi de nove dezenas, por isso ficou com a quantia maior, e sete apostaram seis números.

O prêmio em Barretos saiu para um jogo feito em uma lotérica no Centro da cidade e o de Sertãozinho foi pela internet. Já em Ribeirão Preto, dos seis jogos, dois foram online e quatro foram em lotéricas localizadas no Campos Elíseos, Jardim São Luiz e Jardim Paulista.

As dezenas sorteadas foram 19 – 22 – 37 – 44 – 51 – 56. Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou para R$ 160 milhões. O próximo sorteio é na quarta-feira (8).

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata