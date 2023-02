Mega-Sena, concurso 2.562: jogos de Ribeirão Preto e Barretos fazem a quina

Apostas premiadas ficaram com valores que vão de R$ 42,1 mil a R$ 135,3 mil. Jogos de São Paulo e Piracicaba dividiram o prêmio principal. Aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50

Marcelo Brandt/G1

Jogos de Ribeirão Preto (SP) e Barretos (SP) acertaram a quinta do concurso 2.562 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (8), e faturaram prêmios que vão de R$ 45.102,73 a R$ 135.308,10

Segundo a Caixa, o jogo em Barretos foi simples, com seis números, em uma lotérica no bairro Fortaleza.

Já em Ribeirão Preto, um jogo simples de seis números foi feito no Jardim Florestan Fernandes e o outro foi um bolão com 17 cotas, de oito números, apostado na Vila Virgínia.

As dezenas sorteadas foram 06 – 12 – 32 – 44 – 51 – 57. Duas apostas, de São Paulo (SP) e Piracicaba (SP), dividiram o prêmio principal de R$ 152.807.887,30.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo