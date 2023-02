mega-sena,-concurso-2.568:-jogo-de-barretos,-sp,-faz-a-quina-e-fatura-r$-35,4-mil

Aposta foi a única da região que chegou perto do prêmio principal, que acumulou para R$ 9 milhões. Volante da Mega-Sena

Um jogo de Barretos (SP) faturou R$ 35.496,26 ao acertar a quina no concurso 2.568 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (25).

De acordo com a Caixa, a aposta de foi um jogo simples de seis dezenas feito no Centro.

A cidade ainda teve um premiado com a quadra. O apostador levou R$ 930.

As dezenas sorteadas no sábado foram 16 – 22 – 29 – 35 – 38 – 49. Ninguém acertou todos os números e o prêmio principal acumulou para R$ 9 milhões.

Ainda segundo a Caixa, o próximo sorteio está previsto para quarta-feira (1º).

