Mega-Sena, concurso 2.570: 82 apostas da região acertam a quadra; veja lista de cidades

Segundo a Caixa, sorteio deste sábado (4) pagou prêmios de R$ 1.110,96 a R$ 6.666,06 a acertadores de quatro dezenas. Volante da Mega-Sena

Ana Marin/g1

O sorteio da Mega-Sena deste sábado (4) premiou 82 apostas na quadra nas cidades da região de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP).

Os prêmios variam de R$ 1.110,96 a R$ 6.666,06, de acordo com a Caixa.

As dezenas sorteadas foram 08 – 18 – 26 – 27 – 47 – 50. Um apostador de Vila Velha (ES) faturou o prêmio total de R$ 33.139.056,49.

Cidades com quadra premiada

Barretos: 7 apostas

Batatais: 2 apostas

Brodowski: uma aposta

Cajuru: uma aposta

Colina: 2 apostas

Cravinhos: 4 apostas

Franca: 6 apostas

Guaíra: 2 apostas

Guará: uma aposta

Guariba: uma aposta

Igarapava: uma aposta

Ipuã: uma aposta

Jaboticabal: 4 apostas

Miguelópolis: uma aposta

Monte Azul Paulista: uma aposta

Orlândia: 4 apostas

Pontal: 2 apostas

Ribeirão Preto: 28 apostas

Rifaina: 2 apostas

Sales Oliveira: 2 apostas

São Joaquim da Barra: 3 apostas

São Simão: uma aposta

Sertãozinho: 5 apostas

No próximo sorteio, a Caixa estima o prêmio de R$ 3 milhões. O sorteio ocorre na quarta-feira (8).

