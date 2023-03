mega-sena:-duas-apostas-de-ro-ganham-r$-123-mil-na-quina

Veja as dezenas sorteadas: 08 – 18 – 26 – 27 – 47 – 50. Segundo Caixa, prêmios foram para uma aposta simples e para um bolão feito entre seis pessoas. Volante da Mega-Sena

Ana Marin/g1

Duas aposta realizada em Rondônia faturaram, juntas, R$ 123.188 após acertarem a quina do concurso 2.570 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (4).

Um dos bilhetes premiados na quina é de Rolim de Moura (RO), região da Zona da Mata rondoniense. O jogador apostou sozinho, numa aposta simples de R$ 4,50, e vai embolsar R$ 61.594,54.

Já a segunda aposta premiada em R$ 61.594,54 foi um bolão registrado na Lotérica Líder em Machadinho D’Oeste (RO), no Vale do Jamari. Segundo a Caixa, o bolão simples foi feito entre seis pessoas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 10 mil.

Veja as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena: 08 – 18 – 26 – 27 – 47 – 50

Nacionalmente, apenas uma pessoa acertou as seis dezenas do concurso 2.750. A aposta premiada em R$ 33 milhões é da cidade de Vila Velha (ES).

Veja abaixo como ficou o rateio nacional do prêmio divulgado pela Caixa Econômica Federal.

6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 33.139.056,49

5 acertos – 75 apostas ganhadoras, R$ 61.594,54

4 acertos – 5.940 apostas ganhadoras, R$ 1.111,01

O valor estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para a próxima quarta-feira (8), é de R$ 3 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Entenda como funciona a Mega-Sena e qual a probabilidade de ganhar o prêmio

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

