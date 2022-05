Meghan copia ancora Kate e indossa una gonna longuette di Zara da 26 euro. “Ora la vuole anche la Middletton”. Eccola

Meghan sembra voler copiare Kate e ancora una volta ha scelto una gonna longuette di Zara per una passeggiata ufficiale insieme ai figli e al marito Harry. Si sa che il marchio spagnolo è uno dei preferiti della Duchessa moglie di William e sembra che anche Meghan abbia finalmente deciso di avvicinarsi di più al popolo indossando abiti low cost. Zara, ormai, domina la moda mondiale. E’ amata da tutti , grandi e piccoli, principesse e influencer. Anche quest’anno stupisce con una collezione impeccabile, questa volta vi proponiamo 5 modelli imperdibili di gonne longuette da avere nel guardaroba. Quest’anno il nostro amato brand spagnolo ha pensato ad una collezione di gonne assolutamente raffinata.

I modelli sono perfetti per tutte coloro che vogliono farsi notare senza però rinunciare all’eleganza, alla classe e alla finezza. Le proposte di Zara conferiscono ad ogni donna grande fascino ed anche un tocco di sensualità, sempre misto all’eleganza. Questo dimostra come per essere attraenti non sia necessaria unicamente una minigonna. Inoltre, le gonne longuette sono anche caratterizzate da un taglio a vita alta, che aiutano ulteriormente a slanciare la figura.

Le proposte di gonne longuette Zara sono molto audaci, con colori vibranti e accesi e nuances tipiche della stagione primaverile. Chi conosce il colosso spagnolo sa bene che uno dei trand più in vista è sicuramente il satin e i capi di abbigliamento in stile raso. La prima proposta, quella scelta da Meghan per la sua passeggiata, è infatti una gonna midi satinata, color verde mela. Presenta un dettaglio di bordo in vita con applicazione metallica. Il prezzo è di 25,95 euro.

Sempre satinata è la seconda gonna proposta. Questa volta presenta arricciature laterali e uno spacco frontale sinuoso. La vita, anche in questo caso è rigorosamente alta e il colore è un acceso blu cobalto. Il prezzo è di 39,95 euro. Si tratta di un capo da poter sfoggiare anche durante cerimonie, tanto serali quanto giornaliere. Può essere abbinata anche ad un semplice top, perché sarà lei la protagonista indiscussa dell’outfit.

La terza gonna longuette è invece di uno stile più classico, per coloro che preferiscono non osare e rimanere in uno stile basic. Il nero si sa, è uno di quei colori irrinunciabili negli outfit di qualsiasi donna. Ecco quindi che Zara ci regala una classica gonna a tubino in nero con spacco laterale e vita alta. Vi permetterà di sbizzarrirvi abbinandovi qualsiasi cosa. Il prezzo è davvero basso: 15.95 euro.

Un’altra gonna must have della nuova collezione di Zara è questa gonna pareo in arancione, uno dei colori dell’anno. La stampa quasi tribale ricorda molto paesaggi esotici ed è assolutamente ah hoc per una serata in spiaggia, magari al tramonto. Il prezzo è di 29.95 euro. L’ultima proposta è in fucsia, l’altro colore di tendenza di questa stagione. Anche questa gonna è a vita alta con arricciatura e presenta una fibbia laterale con spacco frontale. Il costo è di, ancora una volta, di 29.95 euro. Non aspettate troppo prima di decidere quale di questi must-have vale la pena avere nel vostro guardaroba.

