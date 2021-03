Meghan e Kate, Ecco la verità sul litigio. Il pianto per un paio di collant e i fiori gettati dalla finestra. Ecco cosa hanno nascosto nell’intervista

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton è sempre stato molto chiacchierato dai tabloid inglesi e gli esperti della nobile famiglia hanno cercato di capire da cosa è scaturita la loro reciproca antipatia. Le due donne sono diventate le più famose del Regno Unito. Se quando erano poco più che ragazzi erano i passi falsi e gli amoretti di William ed Harry a destare scalpore, oggi sono i comportamenti delle loro mogli ad essere sempre sotto controllo. Del resto, i sudditi sono molto legati ai loro principi e hanno sempre desiderato per loro le migliori consorti. Impossibile scansarla: chiunque li avesse sposati sarebbe finito sotto l’occhio del mirino, in bene o in male. E così è accaduto alle due duchesse.

Se da giovani era Harry il ribelle tra i fratelli, adesso è Meghan Markle la strega tra le cognate. I tabloid inglesi non hanno alcun dubbio. Kate Middleton è entrata perfettamente nel suo ruolo, conquistando in breve tempo sudditi e stampa. Non è stata altrettanto fortunata l’attrice di Suits, giudicata al punto di decidere di abbandonare il regno e fuggire con il marito dall’altro lato del mondo, in America. I rapporti con la famiglia reale oggi sono molto difficili, ma quello tra cognate si è incrinato già moltissimo tempo fa. Ricordiamo un Harry nubile molto legato al fratello erede al trono e a Kate Middleton, che in passato aveva indicato come “la sorella che non ho mai avuto”.

I tre avevano anche un contatto social che gestivano insieme, col nome di Kensington Royal. L’arrivo di Meghan Markle è stato inizialmente visto con simpatia dalla coppia e ben presto la futura moglie di Harry, che aveva dovuto cancellare ogni suo profilo in vista del matrimonio, è stata accolta sia in famiglia che nel famoso account. Ma le prime diatribe tra cognate sono cominciate già prima della nozze. Cosa ha scatenato questa guerra fredda tra Meghan Markle e Kate Middleton? Richard Kay afferma che la prima era ossessionata dalla seconda. Secondo l’attrice, a lei veniva riservato un trattamento molto differente rispetto a quello della moglie di William.

E in più di un’occasione lo ha fatto notare la stessa Meghan, ultima tra queste l’intervista per Oprah Winfrey durante la quale ha dichiarato: “Quando ero ancora una royal, venivo dipinta come la cattiva, mentre Kate passava sempre per l’eroina buona”. Secondo l’esperto la Markle avrebbe ben presto perso l’occasione di avere la futura regina consorte tra le sue alleate. Non solo, molto probabilmente Meghan Markle era gelosa del legame che Kate Middleton aveva con suo marito Harry. Ben presto, dopo il matrimonio, anche il profilo Kensington Royal verrà abbandonato dalla neo coppia di sposi che, separandosi da William e sua moglie, daranno vita al contatto Sussex Royal.

Un altro esperto reale, giornalista britannico Tom Quinn, è convinto che invece l’antipatia tra cognate fosse dovuta al fatto che la nuova entrata nella famiglia reale non accettasse il rango superiore della cognata, e l’idea che lei sarebbe diventata la futura regina. Non tollerava di dover stare sempre un passo indietro e di non poter essere al centro dell’attenzione familiare e mediatica. E in più non le piaceva vivere nel Nottingham Cottage tanto amato dal marito Harry. La prima residenza dei duchi dopo il loro royal wedding (a cui seguì il trasferimento a Frogmore Cottage) era «troppo piccola in confronto all’appartamento di William e Kate».

Meghan ha inoltre rivelato che Kate le avrebbe mandato dei fiori per scusarmi del diverbio avuto a causa del vestito di damigella della figlia charlotte, ha omesso che quando kate è andata a trovarla le ha sbattuto la porta in faccia e gettato i fiori. Ma quel è stato il motivo del litigio? Lo sveliamo noi. Ebbene, il vero motivo della litigata sarebbero un paio di calze e la pietra dello scandalo sarebbe stata la piccola Charlotte, ignara ovviamente del suo ruolo centrale nella discussione tra le due donne. Il magazine ha raccontato, senza svelare la fonte, che tutto sarebbe cominciato durante i preparativi delle nozze tra Meghan ed Harry.

Le cognate erano insieme per decidere il vestito delle damigelle, tra cui anche la figlia di Kate. La Duchessa di Cambridge voleva che indossassero le calze, la Duchessa di Sussex no. Da qui il battibecco, le lacrime e la rottura. Alla fine ha “vinto” la Markle: le bambine presenti alla cerimonia non hanno indossato le calze. Era il 19 maggio, faceva caldo, secondo il suo punto di vista non era un indumento necessario. La questione non stupisce, sappiamo tutti che la Middleton è più tradizionalista e legata all’etichetta, mentre la cognata ha un spirito un po’ più libero. Lei stessa, infatti, non ha mai indossato le calze in eventi ufficiali celebrati nella bella stagione… perché avrebbero dovute mettere le più piccole?

“Volevano farla vergognare a Corte”

Un amico della duchessa di Sussex avrebbe rivelato al Sunday Times un retroscena davvero inquietante. L’insider ha spiegato: “Meghan era convinta che a Palazzo fosse in atto una cospirazione contro di lei, per farla vergognare. Per questo ha chiesto subito di lasciare Kensington Palace. Credo si sia sentita un’estranea a corte fin dall’inizio della sua love story con il principe” e ha continuato: “Non era abituata a convivere con determinati atteggiamenti, così ha spinto per un cambiamento radicale”.

Avevamo già capito da molto che Meghan Markle non fosse riuscita ad adattarsi alla vita di corte, al gossip e alle regole del protocollo. Avevamo anche intuito che si sentisse esclusa dalla famiglia reale. Ricorderete di sicuro la frase pronunciata dalla duchessa durante la chiacchierata intervista per il documentario "Harry e Meghan. An African Journey". In quell'occasione la Markle dichiarò: "Esisto, non vivo. Non sto troppo bene". Un'affermazione disarmante, diretta, che non provava neppure a nascondere il malessere evidente provato dalla moglie del principe Harry.