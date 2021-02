Meghan ed Harry distruggono la Regina. Il nome scelto per il nuovo bebè è un affronto alla casa reale. Ecco come si chiamerà

Appena giunta la notizia della gravidanza di Meghan Markle è subito partito il toto nome di questo secondogenito e le ipotesi su una eventuale data di nascita. Ladbrokes, la casa di scommesse inglese, ha aperto i giochi e in milioni si sono fatti avanti per dire la propria opinione. A vincere sugli altri, Alfie se fosse un maschietto, Alexandra se si trattasse invece di una femminuccia. Questi sono due nomi ricorrenti nella famiglia reale inglese. Il primo era uno dei figli della regina Vittoria ed ha un suono molto simile a quello di Archie, per cui potrebbe piacere ai genitori.

Alexandra è il secondo nome della regina Elisabetta. Così si chiama anche la sua cugina più fidata, damigella alle sue nozze con Filippo. Sono tantissimi i nomi che seguono questi due in cima alla classifica, tutti spiegati dagli scommettitori con motivi ben precisi. I secondi sono Thomas e Diana. Lui è il papà di Meghan Markle col quale però i rapporti non sono dei migliori. Potrebbe questo essere un tentativo di riavvicinamento. Sono anni che padre e figlia parlano solo attraverso i tabloid e il 74enne non ha ancora conosciuto il primogenito Archie.

Appena saputo della seconda gravidanza di Meghan Markle, Thomas ha dichiarato che si augura vada tutto per il meglio e che spera un giorno di conoscere i suoi nipoti. Potrebbe essere la volta buona. Diana, invece, inutile spiegarlo, sarebbe un omaggio alla compianta mamma di Harry e William. Già la scelta del giorno dell’annuncio ci riconduce a lei: nel 1984, Lady D scelse proprio il 14 febbraio per rivelare ai sudditi inglese di essere incinta per la seconda volta, quando era in attesa del piccolo Harry che era il cocco di mamma. Saranno queste coincidenze?

Continuiamo col toto nome: seguono Oliver e Doria. Con la scelta di Archie Meghan Markle e suo marito sorpresero tutti con questo nome così poco tradizionale. Oliver sarebbe invece completamente in contrasto e, come sappiamo, il bianco e il nero insieme funzionano molto bene. Doria invece è la mamma dell’attrice di Suits. Seguono molti altri nomi: Grace, Isabella, Arthur e addirittura George, come il figlio di Kate Middleton. In molti sperano in un’altra sfida tra cognate. Da quando i duchi del Sussex hanno lasciato la royal family, Kate non ha più rivali a palazzo.

Ma c’è un nome che stando a fonti di palazzo sarebbe il preferito da mamma Meghan e si tratta di Edward. Questo è un nome “vietato” in quando Edward è il fratello di re Giorgio, colui che ha abdicato al trono gettando un velo sulla monarchia inglese. Tale nome sarebbe proprio in contrasto con George, primogenito di William, chiamato così proprio in onore di Re Giorgio padre di Elisabetta. Un affronto che la Regina sicuramente non prenderebbe bene.

Per quanto riguarda la data di nascita, gli esperti hanno affermato che sarà il 27 giugno. Camilla Tominey ha detto a Today Extra: “In genere queste notizie vengono rese pubbliche quando la madre è incinta di tre mesi. Ma Meghan sembra già intorno al quinto”. Sulle date solitamente c’è un riscontro positivo. Anche di Archie si era detto che sarebbe nato nella primavera del 2019 e infatti il primogenito di Harry e la Markle nacque il 6 maggio. Ma all’epoca i due erano ancora senior royal e dovettero seguire la tradizione dell’annuncio “generico”. Stavolta no. E da qui il loro silenzio. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L'articolo Meghan ed Harry distruggono la Regina. Il nome scelto per il nuovo bebè è un affronto alla casa reale. Ecco come si chiamerà