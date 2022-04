Meghan et Harry aux Pays-Bas : ces photos WTF du couple auprès d’enfants dans des petites voitures

Les Sussex ont été conduits par des étonnantes chauffeurs… Ce samedi 16 avril, au lendemain de leur arrivée en Europe et de leur visite surprise à Elizabeth II et au prince Charles, Meghan Markle et le prince Harry ont assisté à la première épreuve des Invictus Games. A La Haye, aux Pays-Bas, le couple a aussi donné de sa personne… Avec un plaisir non dissimulé, les parents d’Archie et de Lilibet se sont installés dans des véhicules miniatures Land Rover conduits… par deux petites filles avant la cérémonie d’ouverture des Jeux. Le duc de Sussex a également participé au défi de conduite Jaguar Land Rover, assis sur le siège du passager tout en aidant le conducteur à naviguer sur un parcours accidenté composé de pont, de rampes et de rochers.

Si Harry était assis à côté d’une petite Hollandais de quatre ans, Meghan Markle, elle était conduite par une jeune italienne de cinq ans, Mya. Et à voir leurs mines enjouées et les sourires qui n’ont pas quitté leurs visages, le prince Harry et Meghan Markle se sont amusés comme des petits fous ! Tout comme les deux petites filles qui ont eu la chance de les accompagner pour ce défi WTF. “C’était incroyable ! Meghan était super gentille, a réagi la maman de la petite fille, interrogée par le Daily Mail. Elle était adorable et nous ne nous attendions pas à ce qu’elle s’assoie avec Mya. C’est quelque chose qu’elle n’oubliera pas quand elle sera plus âgée. Je suis tellement heureuse.” Meghan Markle et le prince Harry ont ensuite posé pour des photos avec des membres de la famille des petites pilotes.

Meghan Markle : cet événement qu’elle attend avec impatience

Sur place, les Sussex ont aussi emporté dans leurs valises une équipe de tournage, qui filme l’événement pour les besoins d’un documentaire Netflix. Ils ont notamment rencontré l’équipe ukrainienne. “J’ai parlé avec Meghan de l’importance d’avoir une voix et elle l’a parfaitement compris – être entendue, être écoutée, avoir une voix, dire simplement votre propre vérité, votre expérience. C’est très important pour elle”, a assuré la responsable qui a longuement parlé avec la duchesse. Dans la journée, Meghan Markle comme le prince Harry doivent faire des discours très attendus aux Invictus Games. Et ce dimanche 17 avril, la duchesse de Sussex fera une lecture de son livre pour enfants, The Bench, avant de retourner aux Etats-Unis sans son mari, qui doit rester plus longtemps aux Pays-Bas.

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Dana Press

Meghan et Harry © Dana Press

Meghan et Harry © Dana Press

Meghan et Harry © Dana Press

Meghan et Harry © Dana Press

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © Royalportraits Europe

Meghan et Harry © AGENCE

Meghan et Harry © AGENCE

Meghan et Harry © AGENCE

Meghan et Harry © AGENCE

Meghan et Harry © AGENCE

Meghan et Harry © AGENCE