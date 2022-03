Meghan et Harry remontés : le couple sort de son silence et signe une lettre au vitriol

Meghan Markle et le prince Harry sont très en colère et ont décidé de le faire savoir. Vendredi 11 mars 2022, ils ont décidé de co-signer une lettre ouverte publiée par The People’s Vaccine. Avec plus de 130 dirigeants, ils ont décidé de s’engager contre le monopole des vaccins contre la Covid-19. En effet, ils réclament que toutes les personnes, partout dans le monde, puissent avoir accès “librement” au vaccin contre la Covid-19, d’après les informations du tabloïd britannique Express.co. Les destinataires de cette lettre sont l’Europe et plus spécialement la Grande-Bretagne. Le duc et la duchesse de Sussex leur reprochent de “bloquer la levée des règles de propriété intellectuelle“.

Cette propriété “permettrait de redistribuer et de développer la fabrication de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 dans les pays du Sud“. En s’engageant et en sigant cette lettre, les amoureux font savoir qu’il veulent “mettre fin aux monopoles sur les vaccins” des pays occidentaux. Ainsi, ils appellent à mettre en place “une action urgente pour vacciner les pays à revenu faible et intermédiaire et mettre fin à la pandémie de Covid-19“.



Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ont décidé d’aller encore plus loin en s’engageant également avec leur fondation Archewell. Cette dernière est associée à The People’s Vaccine. “Nous travaillerons ensemble pour mettre fin à l’inégalité en matière de vaccins et faire en sorte que les vaccins, traitements et tests Covid-19 soient accessibles à tous“, a déclaré le porte-parole de l’organisme.

