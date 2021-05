Meghan Markle come non l’avete mai vista: lo scatto che dice la verità

La moglie di Harry appare in una foto pubblicata su Instagram da chi la conosce bene. Grandissima è la sorpresa tra chi ha visto questa immagine.

Meghan Markle ha vissuto due vere e proprie esistenze distinte e separate. Una precedente al suo fidanzamento con Harry ed una successiva.

Meghan Markle e Harry Foto dal web

Perché da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale la sua vita è cambiata. La 39enne californiana era una attrice prima di diventare la duchessa del Sussex e moglie di Harry d’Inghilterra.

Forse quella carriera non tornerà mai più, ma ora lei sembra essere riuscita a ripristinare diversi aspetti di quanto vissuto nel suo passato.

Lei e Harry cercavano la normalità, la fuga da quella prigione dorata che era diventata Buckingham Palace. E che, nel caso di Harry, lo era sempre stato.

Oggi Meghan Markle si gode il suo buen retiro statunitense in totale tranquillità, con suo marito e con il piccolo Archie, nato nella primavera del 2019. Lei è in dolce attesa ed entro il 2021 dovrebbe dare alla luce una bella bambina.

Leggi anche –> Dayane Mello, la brasiliana sconvolta da un altro tremendo lutto

Lo scatto del passato realizzato da un suo vecchio collega

Chissà poi che non capiti di nuovo l’occasione di tornare a recitare. Va detto che, dopo essere tornata negli Stati Uniti, lei ha firmato un accordo in esclusiva con Netflix e ha prestato la propria voce per il film di Disneynature “La famiglia di elefanti”.

Nel frattempo un suo vecchio collega, Rick Hoffman, l’ha taggata in un post pubblicato su Instagram e che li ritrae entrambi felici e sorridenti.

Entrambi hanno recitato nella serie tv “Suits”, incentrata sulle vicende spesso spietate di uno studio legale. La Markle ha ricoperto in particolare il personaggio di Rachel Elizabeth Zane dalla prima alla settima stagione.

L’impressione che si ha da questa foto è che lei fosse più felice. Decisamente di più rispetto a quando ha occupato un posto di rilievo nella corte reale inglese.

Leggi anche –> Uomini e Donne, fine della favola: “Una coppia si è lasciata”

Meghan Markle, la sua carriera da attrice

In merito al suo percorso al cinema ed in televisione, Meghan ha recitato in film quali Sballati d’amore, Remember Me, In viaggio con una rock star e Come ammazzare il capo…e vivere felici. E poi in diverse serie televisive oltre a Suits.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci, in bikini da spiaggia, sul lettino: da infarto – FOTO

Si tratta delle varie The War at Home, Fringe, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Castle, Knight Rider, Senza traccia, 90210 e Til Death – Per tutta la vita. Ha lavorato anche come modella e calligrafa.