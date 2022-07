Meghan Markle, confessione choc: “Mi ha tradito con un famosissimo, la relazione è finita”. Harry distrutto

La vita privata di Meghan Markle é già da molti anni in pasto all’opinione pubblica. Diversi i gossip che l’hanno vista protagonista. Innumerevoli invece i giornali che hanno speculato su di lei, sulla sua vita ma anche sul suo ruolo di duchessa di Sussex. La pressione su di lei é sempre stata molto alta, tanto che molti hanno insinuato che non fosse all’altezza né del regno, né di Kate. Adesso, anche l’ex fidanzato ha deciso di rivelare dettagli sul suo conto.

Anche adesso che Meghan e Harry sono lontani dalla vita a corte, l’attrice americana non trova pace. È già da un po’ infatti che la coppia aveva deciso di rinunciare agli incarichi della corona, allontanandosi completamente dagli affari interi. Questo non è peró bastato a tenerli lontani dal gossip. L’ex fidanzato ha infatti rivelato che pur di giungere alla fama nel mondo del cinema e della tv, Meghan sarebbe stata disposta a mentire e a tradire. Pesanti dunque le accuse che la vedono protagonista.

A rivelare tutto è stato in realtà Tom Bower, esperto reale, nel suo libro “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”. Cory Vitiello é il nome dell’ex fidanzato della Markle, nonché chef molto rinomato. E proprio lui ha accusato l’attrice di averlo tradito per due lunghi anni. Il tutto per raggiungere l’apice della popolarità. Il terzo incomodo sarebbe un giocatore di golf, stando alle sue accuse. In effetti, nel 2014 é stata vista in compagnia di Rory Mcllroy dopo averlo sfidato all’Ice Bucket Challenge.

Parliamo quindi di 8 anni fa. In quel periodo Meghan non aveva ancora conosciuto il Principe Harry ma era già nota per la serie Suits, disponibile anche su Netflix. É sicuramente questa la serie che l’ha fatta conoscere al mondo e stando alle parole di Cory Vitiello, da quel momento ha tentato qualsiasi cosa pur di accrescere ulteriormente la sua popolarità. Il gossip con il golfista avrebbe sicuramente incrementato la fama attorno al suo nome. Secondo l’ex fidanzato, si tratta quindi di una donna assolutamente priva di scrupoli e disposta davvero a tutto.

A quanto pare queste dichiarazioni non avrebbero fatto affatto piacere al principe Harru che avrebbe cercato di bloccarne l'uscita ma senza riuscirci. Anche questo secondo lui sarebbe stata una mancanza di protezione verso la moglie. Sappiamo tutti che Meghan, dopo l'incontro e poi il matrimonio con Harry ha dovuto dire addio alla recitazione, entrando a far parte della Royal Family. Adesso che peró la coppia si é allontanata da tale mondo, é possibile che la rivedremo sul piccolo o grande schermo. Dopo 7 anni in Suits, aveva quindi accantonato la sua grande passione. Ci auguriamo di rivederla presto nei panni di nuovi personaggi.

Meghan Markle, confessione choc: "Mi ha tradito con un famosissimo, la relazione è finita". Harry distrutto