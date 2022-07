meghan-markle-copia-kate-e-lancia-la-moda-della-tuta-intera-elegantissima.-tutte-la-vogliono,-ecco-il-modello-zara

Meghan Markle è al centro dei riflettori per avere indossato un’elegantissima tuta simile a quella di Kate Middleton, sua cognata. La duchessa si è recata con suo marito, il principe Harry, a New York per il Nelson Mandela Day attirando l’attenzione di tutti. Il suo outfit era incredibile, fine ed elegante. Si tratta di una tuta del brand Gabriela Hearst, uno dei preferiti sia da lei che dalla Middleton. Il modello scelto è il Vicky ed è caratterizzato da una combinazione di colori bianco e nero a contrasto.

Mette completamente in risalto la silhouette e la parte posteriore presenta il dettaglio del nodo cut out caratteristico proprio del brand. I pantaloni, invece, sono svasati e, dunque, risultano essere comodi e allo stesso tempo eleganti. Inoltre, Meghan ha abbinato una meravigliosa pochette color fucsia di Bottega veneta e un paio di sandali neri del marchio Aquazzurra. Tutto perfetto. Lo sarebbe stato ancora di più se la jampsuit scelta non fosse stata molto simile all’abito indossato da Kate alla premiere di Top Gun: Maverik

Purtroppo, è stato un dettaglio che non è sfuggito agli occhi del pubblico più attento. In realtà, non è la prima volta che le due cognate si copino gli outfit o ne indossano di simili. D’altronde, si sa, nel loro mondo si fa a gara chi si prepara e veste meglio. Di solito, quelli da loro scelti appartengono a brand molto costosi, di alta moda e non accessibili a tutte. Ma è anche capitato che entrambe indossassero marchi lowcost, in particolare quello di Zara, soprattutto la Middleton. Proprio a proposito del brand spagnolo, ci sono delle elegantissime tute per cerimonie o eventi importanti a un prezzo ideale per chiunque.

Infatti, se si vuole fare una bella figura con un’elegante tuta, proprio come Meghan, Zara propone due bellissimi modelli. Il primo è una meravigliosa tuta satinata con scollo halter e spalline larghe allacciate al collo. I pantaloni, invece, scendono molto morbidi e si adagiano alla silhouette. Il colore è un fantastico verde smeraldo e, facendo parte della nuova collezione, il suo prezzo è di 55,95 euro.

Il secondo modello, invece, è una tuta morbida pareo bianca, con scollo rotondo morbido e gamba larga. Il prezzo è di 59,95 euro. Completate l’outfit con una pochette e un bel paio di décolleté o sandali e il gioco è fatto. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

