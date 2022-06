meghan-markle-copia-kate,-i-suoi-sandali-subito-sold-out.-sia-per-cerimonia-che-per-aperitivo,-costano-solo-26-euro

I sandali flat sono il must have dell’estate 2022 e a dimostrarlo è Meghan Markle, che li ha scelti per presenziare all’ultima partita di polo di suo marito. Harry è sempre stato appassionato di sport e anche in America ha deciso di dedicarsi a questo piacevole quanto importante hobby. E’ entrato quindi a far parte della squadra fondata da Nacho Figueras e ha giocato al Santa Barbara Polo and Racquet Club. E’ qui che è stata avvistata l’ex attrice di Suits, mentre sorseggiava una limonata e chiacchierava con Delfina Blaquier, la partner del fondatore della squadra che vanta tra i suoi componenti l’ex principe d’Inghilterra.

Sappiamo bene che Harry ha rinunciato al suo titolo quando ha deciso di non adempiere più agli incarichi che il suo ruolo comportava e di trasferirsi in America con Meghan Markle. Nonostante questo, l’uomo non dimentica i suoi doveri di nipote ed è finalmente tornato in patria in occasione del giubileo e dei festeggiamenti per la regina Elisabetta. Per l’occasione, lui e la moglie hanno tenuto un profilo basso e sono stati letteralmente ignorati dai tabloid inglesi, che hanno deciso di omaggiare la loro regina e di non lasciare spazio ai pettegolezzi. Un atteggiamento studiato ancor prima del loro arrivo.

Il principe Harry avrebbe voluto far immortalare da un fotografo il primo incontro tra sua nonna e la sua secondogenita, Lillibeth Diana, chiamata così anche in onore della capofamiglia. Ma la regina Elisabetta non ne ha voluto sapere e ha preferito che anche questo momento rimanesse privato, in famiglia. La Megxit ha destato molto scalpore e ci è voluto del tempo prima che i Windsor potessero riprendersi. Non è stata ancora dimenticata l’intervista che il fratello dell’erede al troni d’Inghilterra e Meghan Markle hanno rilasciato per Ophra, in cui hanno accusato la famiglia reale di razzismo.

Proprio per questo Meghan Markle non sembra essere la benvenuta dagli inglesi, e anche i loro giornali preferiscono concentrare la loro attenzione sulla bellissima e perfetta (almeno in apparenza) Kate Middleton. Al contrario della cognata, la duchessa di Cambridge sembra essere entrata perfettamente nel ruolo che la vita ha scelto per lei e ha conquistato letteralmente la regina Elisabetta e tutta la sua corte. Ma noi non abbiamo dimenticato la duchessa del Sussex e anche se in America è passata in secondo piano, continuiamo a seguirla e soprattutto a commentare i suoi outfit.

E’ bastato uno sguardo per capire che i sandali scelti per la partita di polo di Harry saranno il must have dell’estate. O bassi o alti per la prossima stagione, non si accettano vie di mezzo. I sandali flat che Meghan Markle ha indossato sono il modello Laurie di Emme Parsons: realizzati in pelle marrone, presentano una suola nera a contrasto e un anello metallizzato effetto gioiello. La donna ha scelto di abbinarli con dei bermuda di jeans e una camicetta con maniche arrotolate dello stesso tessuto. Ma possono essere abbinati anche a dei larghi pantaloni di lino o a dei lunghi jeans larghi. Il risultato è elegante e comodo al tempo stesso.

