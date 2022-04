meghan-markle-copia-kate:-in-visita-alla-regina-con-un-blazer-di-zara-che-costa-60-euro.-la-middletton-furiosa

Anche Meghan Markle sceglie Zara per i suoi outfit, senza rinunciare all’eleganza che la contraddistingue. Il blazer ha attirato l’attenzione di tutte, soprattutto per il suo prezzo. Vediamo di quale si tratta.

Ormai è chiaro a tutti quanto Meghan sia anticonformista e poco tendente a seguire le regole di corte, dimostrando la sua semplicità anche negli abiti. Ha fin da subito creato non pochi disguidi all’interno della famiglia reale, fino a scegliere, insieme al principe Harry, di abbandonare la corona e la vita reale. Il suo temperamento rivoluzionario ed umile è sempre emerso, anche tramite la scelta di abiti.

Ricordiamo che l’ex duchessa è in realtà sempre stata un’attrice statunitense, sposata al principio con un produttore, dal quale ha divorziato nel 2013. La sua non è mai stata una vita fatti di sfarzi ed ha sempre favorito anche outfit di brand low cost. Meghan Markle ha più volte espresso infatti il suo sentirsi fuori luogo rispetto ad alcune usanze reali che quasi riteneva folli. E non ha esitato troppo a raccontare pubblicamente molti degli oscuri retroscena della royal family. Ha anche rivelato il trattamento, a suo dire poco rispettoso, che le è stato riservato.

Ecco che quindi l’attrice non ha mai temuto di sfoggiare capi d’abbigliamento anche semplici ed economici. La sua semplicità però ha sempre previsto anche eleganza e compostezza. Per Meghan è abbastanza comune apparire anche con abiti che non siano griffati, diventando un’ispirazione per tantissime donne comuni. Talvolta, sono proprio i brand comuni ad ispirarsi a lei, ormai simbolo di umiltà. È il caso del colosso spagnolo Zara, che ha riproposto un blazer rosso ispirandosi all’abito di Carolina Herrera indossato proprio dalla Markle.

Il blazer rosso di zara infatti è praticamente uguale alla parte superiore dello splendido vestito rosa cipria di Meghan. Ed il prezzo è più che abbordabile: parliamo di un capo da 59,90 euro. La moglie del principe Harry inoltre proprio negli ultimi giorni è stata avvistata con ballerine e jeans a vita bassa che rappresentano la tendenza di questa primavera 2022. Il capo è stato abbinato ad una semplice t-shirt bianca e ad un blazer in tweed nero, che richiama il colore degli occhiali da sole. Si tratta del classico look casual, ma sempre con un tocco di eleganza.

Ma soprattutto parliamo di outfit ricreabili da qualsiasi donna, attraverso marchi che siano ormai alla portata di tutte. Che si tratti di Zara o di altre multinazionali cheapy , ogni donna può lasciarsi ispirare dall’ex duchessa. Insomma, Meghan è sempre più una di noi.

L’articolo Meghan Markle copia Kate: in visita alla Regina con un blazer di Zara che costa 60 euro. La Middletton furiosa proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.