Meghan Markle : découvrez le prix de sa robe courte pour sa dernière apparition surprise aux Invictus Games

Ce samedi 16 avril, la nouvelle édition des Invictus Games a enfin démarré. L’occasion pour le prince Harry et son épouse de se rendre aux Pays-Bas. Cela faisait plus de deux ans que la duchesse de Sussex n’avait pas mis les pieds en dehors des Etats-Unis, à cause de la pandémie de Covid-19 mais aussi de sa grossesse. Cette fois-ci, elle a pu suivre son époux, heureux comme tout de voir sa femme participer à un tel événement. Bien évidemment, tous les faits et gestes de Meghan Markle sont scrutés, notamment ses tenues, toujours aussi élégantes les unes que les autres, à l’image d’une robe, portée lors d’une soirée.

En effet, le couple s’est rendu à une réception, le 17 avril au soir. L’occasion pour la maman d’Archie et de Lilibet de porter une splendide robe signée Valentino, au prix de 3 600 dollars selon les informations de nos confrères du Daily Mail. Ce n’est pas la première fois que l’épouse du prince Harry porte des tenues de luxe. En effet, lors de la cérémonie d’ouverture de cette compétition réservée aux soldats britanniques et vétérans de guerre blessés, Meghan Markle portait un magnifique collier en or, de la maison Cartier au prix de 12 800 livres soit 15 000 euros.

Meghan Markle et le prince Harry, plus amoureux que jamais

C’est lors de cet événement, que Meghan Markle et le prince Harry se sont affichés plus amoureux que jamais. En effet, les deux tourtereaux n’ont pas hésité à échanger un baiser langoureux. Du côté de la duchesse de Sussex, l’occasion était trop belle pour faire passer un message : “Bonsoir à tous. Nous sommes très reconnaissants aux Pays-Bas de nous accueillir et d’accueillir les Invictus Games. Pour chaque équipe, mon mari et moi reconnaissons qu’il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, tant sur le plan physique qu’émotionnel, notamment pour l’équipe d’Ukraine, que nous soutenons tous. Une chose dont je suis sûre, c’est que chaque moment passé pour en arriver là en vaudra la peine. Parce que c’est ici, aux Invictus Games, que nous rendons hommage à vos années de service sur le terrain et à votre service continu à votre pays, à votre famille et à votre communauté en dehors du terrain”.

