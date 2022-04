Meghan Markle : découvrez le prix de son body hommage à Lady Diana

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, étaient à la Haye pour les Invictus Games. L’ouverture de la 5e édition de la compétition a eu lieu le 16 avril 2022. La femme du prince Harry, 40 ans, a fait un discours lors de la cérémonie. Comme le rappelle Paris Match, les Invictus Games est une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. C’est le prince Harry lui-même qui est à l’origine de cet événement sportif. Cette compétition est d’une importance capitale pour le duc de Sussex, 37 ans. Avant de rejoindre les Pays Bas, le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, ont trouvé un créneau pour faire un détour en Angleterre pour rendre visite à la reine Elizabeth II.

Lors de sa prise de parole du 16 avril, la maman de Archie et de Lilibet, respectivement 2 ans et 10 mois, a captivé l’audience. Mais le look qu’a affiché Meghan Markle a particulièrement attiré l’attention des fans. En effet, l’épouse du prince Harry a associé un pantalon noir et un top crème. La belle-fille du prince Charles, 73 ans, a opté pour un top couleur crème ressemblant comme deux gouttes d’eau à un corsage porté par Lady Diana. Le top dénude les épaules et présente un drapé noué au niveau de la poitrine, indique le Paris Match. “Exactement comme le corsage de la robe ivoire que Lady Diana portait sur l’un de ses portraits iconiques signés du photographe de mode péruvien Mario Testino“, précise le journal.

Meghan Markle : un body flatteur de la marque new-yorkaise Khaite

Il s’avère que le body à la fois chic et flatteur de Meghan Markle est un top de la marque Khaite. Le “Body Cerise” de chez Khaite coûte 719,71 €, selon le site officiel de la marque. Le body est fabriqué dans un tissu jersey de coton stretch. Le body présente une encolure V flatteuse, un corsage drapé et des manches dénudant les épaules. Les caractéristiques de ce top de Meghan Markle sont quasiment les mêmes que celles du corsage de la robe de la princesse Galles sur la photo de Mario Testino.

