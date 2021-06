Meghan Markle e Harry dicono la verità? “No, c’è un piano studiato”

Continua a far discutere la coppia reale ‘ribelle’ formata da Meghan Markle e il Principe Harry, che da qualche mese hanno fatto i bagagli, traslocando in America, più precisamente a Montecito (Santa Barbara, California), terra di vip hollywoodiani e star planetarie. Un addio, quello consumatosi tra Buckingham Palace e gli States, pieno di veleni e rancori.

Harry e l’ex stella della serie tv Suits hanno dichiarato di essere stati spinti ad andarsene, ormai esausti dalla vita di corte. Non solo: lui ha lasciato intendere a chiare lettere di essersi sentito abbandonato dopo la morte della mamma Lady Diana. Il che l’avrebbe spinto nel turbine della droga e dell’alcol (oggi ne è uscito, ha assicurato il figlio di Carlo). Lei ha sostenuto di non essersi mai sentita a proprio agio nella Royal Family, accusando persino dei membri ‘ignoti’ di razzismo e narrando di essere stata sopraffatta dalla sempre ‘perfetta’ Kate Middleton in qualche occasione.

Insomma, la tesi della coppia è più che semplice da afferrare: “Noi non volevamo andare via, siamo stati costretti per salvaguardare la nostra salute psicofisica”. Tuttavia c’è chi crede che le cose non siano affatto andate secondo tal versione. Anzi, qualcuno sostiene proprio il contrario. E cioè che Meghan e Harry (in particolare l’ex attrice) avevano già pianificato di abbandonare l’Inghilterra e che abbiano sfruttato i media per ‘auto’ scusarsi. Quel qualcuno è Phil Dampier, esperto delle dinamiche che si sviluppano nel perimetro di Buckingham Palace e dintorni.

Dampier ha affermato senza troppo girarci attorno che “incolpare” altri reali e personale al loro servizio per “giustificare ciò che è stato fatto” sia stata una mossa studiata. Oltre a ciò ha rilevato delle incongruenze di fondo. Ad esempio ha ricordato quando la coppia disse che voleva essere “finanziariamente indipendente” (correva il gennaio 2020), salvo poi dichiarare mesi dopo di provare “delusione” perché le sono stati tagliati i fondi.

Lo scrittore non nutre dubbi e ribadisce che Meghan “non ha mai avuto l’intenzione di rimanere tra i reali”. Quindi l’affondo, ossia l’insinuazione che tutto il can can messo in piedi sia stato una “scusa per come hanno deciso di agire”.

In mezzo a cotanti retroscena, una cosa è certa: i Duchi di Sussex a breve saranno, di nuovo papà e mamma. Dopo aver accolto Archie, loro primogenito nato due anni fa, stanno aspettando una bimba. Il termine del parto non è stato svelato ma a giudicare del pancione della Markle e dagli spifferi dei tabloid anglosassoni ci dovremmo essere. Questione di giorni e poi la famiglia dei Sussex si allargherà.