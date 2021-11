Nel suo messaggio al Vax Live di Global Citizen, Meghan Markle ha parlato dell’impatto della pandemia sulle donne e il loro avvenire, inclusa su quello della sua futura figlia.

La moglie del duca di Sussex lancia un messaggio alla figlia che aspetta e a tutte le ragazze del mondo, durante un evento dedicato alla raccolta fondi per l’emergenza covid in India.

“Io e mio marito siamo entusiasti di dare presto il benvenuto a una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze in tutto il mondo che devono avere la capacita’ e il sostegno per guidarci domani. La loro futura leadership dipende dalle decisioni che prendiamo e dalle azioni che intraprendiamo ora per organizzarle, e per organizzare tutti noi, per un domani di successo, equo e compassionevole” spiega Meghan nel suo contributo video.

L’outfit e il gioiello simbolo è la scelta giusta della duchessa

Per l’occasione, Meghan Markle ha scelto un abito scamiciato rosso con stampa papavero rosa. Si tratta di un abito di Carolina Herrera e fa parte della collezione Primavera/Estate 2021. Ma il pezzo forte dell’outfit è decisamente il ciondolo della collana, che manda un messaggio molto particolare. Si tratta infatti della collana con charm in oro Woman Power di Awe, da 116,95 euro. Il ciondolo in questione celebra la femminilità e il potere delle donne. E’ un pugno di protesta, impreziosito da un’ametista viola, una pietra associata all’abbondanza, alla protezione e all’illuminazione.

L’articolo Meghan Markle è il nuovo volto della campagna Vax Live. proviene da Parola di Donna – Notizie di gossip, attualità, amore e salute.