meghan-markle-e-il-principe-harry:-arriva-il-crollo

Le cose non si mettono bene per Meghan Marke e l’ex Principe Harry sempre più vicini alla banca rotta? Gli ex Duchi di Sussex hanno preso la decisione di lasciare la famiglia reale e seguire il loro cammino ma, a quanto pare, avrebbero immaginato per loro un qualcosa di diverso e forse una vita un po’ più da Star.

La fine del 2019 e gli inizi del 2020 per l’Inghilterra sono stati mesi segnati dall’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale. La coppia di coniugi, pochi anni dopo la celebrazione del loro royal wedding, hanno preso la decisione di dire addio ai Windsor e al loro ruolo istituzionale che li metteva nelle condizioni di essere spesso in viaggio. Il Principe Harry ha motivato il tutto con l’eccessiva pressione dei media che seguivano ovunque la Markle… un po’ come accadde con Lady Diana.

La coppia reale, però, è stata costretta a incassare un nuovo duro colpo in quanto un progetto avviato dopo l’addio a Buckingham Palace non avrebbe fruttato loro quanto sperato?

La nuova vita di Harry e Meghan

Il 2020 per gli ex Duchi di Sussex è stato un banco di prova per la loro nuova vita lontani dall’Inghilterra. In un primo momento Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi in Canada dove ha preso il via un progetto a loro molto caro e dedicato alla salute mentale delle persone, poco dopo per loro è arrivato un accordo con Netflix e che li vede impegnati in qualità di produttori, e in contemporanea nelle librerie di varie nazioni nel mondo è arrivato anche il loro libro Finding Freedom.

L’opera in questione aveva messo in allarme i Windsor per via delle rivelazioni scottanti rilasciate su William e Kate, trattati diversamente rispetto Harry e Meghan e non solo. Il libro in questione, inoltre, conterrebbe anche la verità sul presunto confronto con il fratello e la cognata del Principe Harry nel tentativo di fare in modo che questo rivalutasse l’idea di prendere in sposa l’ex star di Hollywood.

Fallimento per gli ex Duchi

Nel corso degli ultimi giorni, non a caso, ecco che l’attenzione mediatica si concentra proprio su Finding Freedom e che racconta la verità su ciò che possa essere successo a Buckingham Palace, almeno secondo quanto raccontato da Harry e Meghan.

LEGGI ANCHE -> Meghan Markle e Kate Middleton di nuovo in guerra | Attenzione al fiocco

L’opera rivoluzionaria degli ex Duchi di Sussex, nelle librerie da agosto 2020, non ha riservato poi i risultati sperati e nemmeno le vendite che questi avevano immagino… insomma un vero e proprio fallimento, almeno in questa prima fase di lancio.

The post Meghan Markle e il Principe Harry: arriva il crollo appeared first on Solonotizie24.