meghan-markle:-“ho-avuto-problemi-con-il-peso-e-quando-andavo-a-scuola-mangiavo-da-sola”

Meghan Markle, moglie del principe Harry e quindi duchessa di Sussex, è un’attrice e una donna. E proprio in quanto tale, come riporta il The Sun, ha in passato manifestato le sue insicurezze, parlando anche del difficile rapporto con il suo peso e il cibo durante l’adolescenza. Periodo che ha definito come “tremendamente difficile“. Meghan, che nelle prossime settimane (per il The Sun addirittura giorni) partorirà una bambina, il 4 agosto 2021 compirà 40 anni.

Megan Markle e i problemi ad accettare il suo corpo

“Meghan Markle ha giudicato costantemente il suo peso durante l’adolescenza e fino a 20 anni”: così il The Sun in un articolo del 29 maggio 2021. Per il tabloid inglese l’attrice ha lottato per raggiungere l’accettazione di se stessa e essere finalmente felice: “Ha fatto fatica ad adattarsi al suo corpo fino a pochi anni prima dell’incontro con il principe Harry“. Il periodo più brutto, come scritto nel 2014 in occasione del suo 33esimo compleanno sul suo blog “The Tig”, è stata l’adolescenza: “I 20 anni sono stati un periodo tremendo“. Quando era giovane ha rivelato: “Mi giudicavano sul mio peso costantemente”. L’attrice ha in varie occasioni parlato del bullismo subito da adolescente, ricordando che durante quel periodo si stava prosciugando con le diete.

E infatti, dopo anni di lotte, sul suo amatissimo blog il 4 agosto 2014 scriveva:

Ci vuole tempo per essere felice. Per capire come volersi bene. Non basta scegliere la felicità, devi riuscire anche a sentirla. I miei 20 anni erano tremendi: una battaglia costante con me stessa, a giudicare il mio peso, il mio stile, il mio desiderio di essere alla moda e dire sempre cose intelligenti.

L’attrice rivela che a scuola era sola

Meghan riferendosi al suo passato e in particolare al passato scolastico, sul suo defunto blog scriveva, così come riporta il The Sun: “A scuola pranzavo da sola perché nessuno voleva sedersi vicino”.

Il periodo dell’adolescenza di Meghan fu molto complicato, anche per il suo essere per metà afroamericana. L’attrice nel giorno del suo 33esimo compleanno utilizzò queste parole per descrivere quel periodo della sua vita:

La mia adolescenza è stata terribile: ero alle prese con il volermi inserire a tutti i costi. E nel mio liceo infatti esistevano dei gruppi distinti dal colore della pelle e dall’etnia: c’era il gruppo delle nere e quello delle bianche, quello delle filippine e quello delle latine. Io essendo birazziale, non entravo in nessun gruppo.

La svolta nella vita di Meghan è arrivata a 24 anni

Un giorno le cose cambiarono e la vita di Rachel ha preso un nuovo corso. Sul blog la moglie di Harry sei anni fa scriveva:

Dovevo avere circa 24 anni quando un direttore del casting mi ha guardato durante un’audizione e mi ha detto: “Devi capire che sei abbastanza anche con meno trucco e più Meghan”. Devi sapere che sei abbastanza. Un mantra che ora è così profondamente dentro di me che non passa giorno senza sentirlo risuonare nella mia testa.

Il ruolo in Suits e la svolta sexy

La carriera di Meghan come attrice inizia proprio in quel periodo, quando ha finalmente accettato il suo corpo e il colore della sua pelle. Prima del presente da altezza reale, Meghan ha alle spalle una lunga carriera di attrice alle spalle, iniziata con la prima parte nel 2002. Ma il vero successo è Sto arrivato quando Rachel ha recitato nella serie Suits, dove si è fatta apprezzare, oltre che per le sue capacità recitative, anche per la sua bellezza e fisicità. Nota la scena hot con Patrick J. Adams, il Mike Ross dello studio legale della serie. Sua altezza Meghan ha spiegato che quella: “È la mia scena preferita“. “Naturalmente è stato un po’ strano – aveva spiegato durante un festival in Texas nel 2017 – ma sono molto orgogliosa di quella scena”.

La vita di corte fa ripiombare Meghan nella depressione

Nel giugno 2016 viene resa nota la frequentazione col principe Henry, figlio secondogenito di Carlo, principe del Galles e Lady Diana, nonché nipote di Elisabetta II. Sabato 19 maggio 2018 i due si sposano nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. E subito iniziano i primi screzi con la Royal Family. Screzi che diventano pubblici con l’intervista congiunta di Harry e Meghan da Oprah Winfrey lo scorso marzo. Meghan confessò di aver raggiunto un punto di rottura con la Royal Family quando un suo membro le avrebbe domandato di che colore sarebbe stata la pelle del suo bambino. Ciò probabilmente è bastato a farla ripiombare nel passato, ricordando quanto vissuto durante la sua adolescenza.

Il presunto episodio razzista raccontato da Meghan (che non ha mai rivelato il nome del membro della famiglia reale che le ha rivolto la domanda) ha generato molti pensieri alla donna, che nell’intervista dichiarò di aver pensato al suicidio: “Non vedevo una soluzione. Mi sedevo sul letto la notte e pensavo, senza però trovare soluzioni. Una notte ho capito che tutto quello che stava succedendo, accadeva solo perché stavo respirando“.