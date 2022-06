meghan-markle-indossa-lo-stesso-vestito-di-kate-al-party:-la-middletton-furiosa.-ecco-l’abito-che-fa-impazzire-tutte

Meghan Markle criticata ancora una volta. L’attrice statunitense ormai non gode della stessa buona fama che aveva raggiunto all’inizio e la competizione con Kate è sempre molto marcata dai sudditi britannici. Kate è colei che fin dal primo istante è stata designata come la futura regina d’Inghilterra. Megan è attualmente colei che è scappata via dalla corte con suo marito per recarsi in California. Cosa avrà fatto sta volta?

La differenza tra Meghan Markle e Kate Middleton è sempre stata visibile agli occhi di tutti. Le due duchesse hanno stili molto differenti, oltre alle culture. Kate è stata sempre molto apprezzata per aver indossato un abito anche in più occasioni, o per aver ricorso anche a brand low cost, tra cui Zara. Lo stesso non si può certamente dire di Meghan. Forse però l’eleganza di Kate non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Meghan, che sembra si sia lasciata ispirare ancora da uno dei suoi look. È stata infatti avvistata con un abito di Emilia Wickstead. Si tratta di un brand molto apprezzato ed utilizzato da Kate. Il costo è però relativamente alto: 1170 euro.

L’abito in questione è stato indossato da Meghan per trascorrere la domenica in un luogo ameno e nella natura. Sudditi ed opinione pubblica in generale hanno però bocciato il look. I tabloid britannici e tutti i quotidiani di gossip non hanno fatto altro che lanciare articoli che sottolineassero la mancanza di originalità della Markle, che avrebbe appunto copiato lo stile di Kate. Inoltre non è stato nemmeno apprezzato il costo dell’abito, considerato troppo elevato per passare una giornata al al barbecue del Santa Barbara Polo Racquet Club.

Il capo d’abbigliamento in questione indossato da Meghan presentava tonalità molto chiare, con un azzurrino impreziosito da stampe di barche a vela. Il tessuto era in 100% lino. Non presenta maniche e la lunghezza raggiunge il polpaccio. Appartiene alla collezione primavera-estate 2019 di Emilia Wickstead. L’opinione pubblica si è accorta del vestito grazie ad uno scatto postato sul profilo instagram dell’amica Delfina Blaquier, moglie del magnate della squadra di Polo in cui gioca Harry.

La foto è poi scomparsa e molti insinuano che sia stata proprio Meghan a chiedere alla sua amica di rimuoverla, dopo la pioggia di critiche ricevuta. Meghan e Harry, i duchi di Sussex, torneranno a Londra per la celebrazione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Si terrà infatti una messa nella cattedrale di Saint Paul. Probabilmente atterreranno insieme ad entrambi i loro figli: Archie e Lilibet.

Naturalmente, considerando che i Sussex hanno deciso di non essere più al servizio della royal family, non faranno la loro comparsa sul balcone Buckingham Palace insieme a tutti gli altri reali. In ogni caso, sebbene le loro scelte li abbiano portati ad allontanarsi dalla vita di corte, faranno comunque sempre parte della famiglia e, per tale motivo, saranno sempre invitati ai vari eventi.

