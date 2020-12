Meghan Markle, l’annuncio choc dopo l’aborto: Harry l’ha lasciata. “Ecco cos’è successo” Inghilterra sotto choc

Meghan Markle ha copiato lo stile di Kate Middleton in uno speciale della CNN col quale ha fatto ritorno in televisione, senza il principe Harry. Le cognate reali si sono sempre sfidate a colpi di outfit, diventando delle vere icone mondiali. Famose per mixare capi d’alta moda a vestiti low cost, hanno saputo congiungere la tradizione inglese alla modernità degli anni 2000, rimanendo sempre e comunque impeccabili. Sono molte e piuttosto severe le regole che vengono loro imposte dalla regina Elisabetta in fatto di abbigliamento: i collant sempre indossati, la gonna onnipresente e mai sopra il ginocchio, le spalle coperte e tanto altro.

Kate Middleton ha sempre accettato l’austero stile regale, ma ogni tanto si ribella con successo ed eleganza, dimostrando che la moglie di un futuro re è bellissima e appropriata anche con un tailleur coi pantaloni. Meghan Markle, come tutti sappiamo, non ha resistito alla sua permanenza a Windsor e ha fatto presto ad abbandonare il ruolo di principessa, portando Harry con se in America. Ed è proprio negli States che lo stile di Meghan è cambiato radicalmente. L’ex attrice ha abbandonato la formalità ed è tornata a un look molto più casual e comodo, lontano dalla famiglia del marito.

Ma adesso sorprende tutti con un suo ritorno in televisione, rilasciando un’intervista in occasione di uno speciale della CNN dal titolo Heroes: An all-star tribute. Non è la prima volta che la duchessa del Sussex si mette in prima linea per affrontare argomenti che riguardano la politica o la pandemia. In questo caso Meghan Markle ha parlato degli eroi che si sono fatti valere in questo periodo così difficile per il mondo intero, in cui molte persone stanno morendo a causa del Covid-19, ma molte altre stanno avendo dei seri problemi economici a causa delle restrizioni adottate dai governi.

Ecco cos’ha detto Meghan Markle agli americani: “In un anno che è stato impegnativo per tutti sono stata colpita dalle storie di compassione nelle nostre comunità. In tutto il paese, le persone hanno messo da parte i propri bisogni per sostenere gli altri. In molti hanno risposto al grido di aiuto di chi si è trovato in difficoltà, senza mezzi per sfamare la famiglia. Di fronte a questa realtà devastante, abbiamo visto il bene nelle persone, in intere comunità che non sono rimaste a guardare mentre i loro vicini soffrivano la fame. Abbiamo visto le comunità alzarsi in piedi e agire. Stasera festeggiamo questi silenziosi eroi”.

A saltare subito all’occhio, ovviamente, è l’assenza di Harry al suo fianco e la cosa sembra molto strana visto che la Markle non si è mai fatta vedere senza il marito in tv. Negli ultimi giorni sono girate delle voci che riguardano un allontanax)



mento tra i due. Un’esperta dei reali inglesi ha dichiarato che il duca sarebbe spaventato dalla moglie, dal suo carattere determinato e autoritario, al punto di trovarsi sempre a disagio in sua compagnia. Sempre secondo l’esperta, Harry non avrebbe ancora lasciato Meghan Markle soltanto per il bene del piccolo Archie. Non possiamo conoscere la veridicità di queste affermazioni, ma sicuramente lo scopriremo col tempo, continuando a seguire la coppia.

Mancanza del principe Harry a parte, non si può non notare la mise che Meghan Markle ha scelto di indossare per la sua apparizione pubblica. Che in fondo la bella Meghan senta la mancanza del suo ruolo nella famiglia reale? Del resto, l’outfit ricorda molto le regole di palazzo e, in particolare, Kate Middleton. Entrambe con blusa di seta e un fiocco sul collo come fosse un cravattino tinta su tinta. La moglie di William l’ha indossata ultimamente in un video dedicato ai genitori del Regno Unito. Meghan Markle, nonostante il differente colore, l’ha evidentemente simulata.

E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM