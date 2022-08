Meghan Markle litiga con la vicina di casa: Lei è Katy Perry la moglie di Orlando Bloom. “Colpa di Kate Middletton”

Meghan Markle e Harry si sono ormai trasferiti in America. Molti non sanno però che i due abitano proprio nello stesso quartiere di Katy Perry e del suo compagno Orlando Bloom. La coppia americana è più recente di quanto pensiate ma è già amatissima. Meghan si è trovata spesso al centro di innumerevoli polemiche. Anche questa volta il suo nome non riesce a stare lontano dal gossip. Pare infatti che i suoi rapporti con la vicina Katy Perry siano già pessimi. Vediamo i dettagli.

Il Daily Star ha recentemente lanciato una nuova bomba su Meghan Markle. Stando a quanto pubblicato, pare che l’attrice non sopporti minimamente la pop star americana Katy Perry. Entrambe vivono a Los Angeles. Meghan è naturalmente in compagnia del principe Harry, mentre la cantante è insieme alla sua nuova fiamma: Orlando Bloom. Il motivo di questa antipatia risiederebbe in un commento fatto proprio da Katy Perry, che Meghan ha legato al dito. Più che un commento, si è trattata di una critica pungente. Cosa avrà detto di cosí sgradevole la pop star?

Stando sempre a quanto riportato da Daily Star, Orlando Bloom è sempre molto comprensivo con Meghan ed Harry. “ Se vede movimenti sospetti è pronto ad avvisarli nell’immediato”, ha aggiunto il magazine. Entrambe le coppie vivono un noto quartiere di Los Angeles: Montecito. Pare, però, che tra il principe e l’attore corra buon sangue. C’e sintonia e rispetto reciproco anche se non possono considerarsi amici. Il loro rapporto è sicuramente migliore rispetto a quello delle loro rispettive compagne. Si comportano come buoni vicini. “È difficile però che li vedremo a cena in quattro”, ha dichiarato una fonte anonima tramite il Daily Star.

A quanto pare, Meghan non rivolge nemmeno la parola a Katy Perry. Non c’è comunicazione tra le due. La motivazione risale al lontano 2018. Parliamo dell’anno in cui Meghan e Harry si sono sposati sotto gli occhi del mondo. A Katy Perry fu chiesto, qualche giorno dopo le nozze, un parere sull’abito che la sposa ha sfoggiato sul red carpet di American Idol. Katy Perry avrebbe risposto che al posto di Meghan, avrebbe fatto qualche prova in piú. Inoltre, ha aggiunto “ho preferito l’abito indossato da Kate”. È bastato questo per inimicarsi completamente l’attrice.

Le due quindi sembrerebbero non rivolgersi nemmeno la parola. Meghan è già da diversi anni vittima di continue critiche e paragoni con Kate. L’opinione pubblica ha sempre considerato la moglie del principe William la vera ed unica erede, l’unica degna della royal family. Anche Katy Perry non ha potuto fare a meno di fare paragoni, oltre a rivolgerle una critica individuale. Diversi tabloid e magazine hanno confermato che le due non si saluterebbero nemmeno, nonostante i loro compagni abbiano un modesto rapporto. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Meghan Markle litiga con la vicina di casa: Lei è Katy Perry la moglie di Orlando Bloom. “Colpa di Kate Middletton” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.