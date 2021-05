meghan-markle-ricoverata-in-ospedale:-parto-prematuro?-le-news

Meghan Markle è stata ricoverata nell’ospedale di Santa Barbara, voci insistenti dai giornali americani riportano la possibilità di un parto prematuro. Scopriamo cosa sta succedendo…

Meghan Markle: perché è stata ricoverata?

Meghan Markle è stata avvistata all’ospedale di Santa Barbara, in California il 23 aprile e sarebbe stata ricoverata. Il parto sarebbe previsto per metà giugno, quindi un largo anticipo sulla tabella di marcia della gravidanza. L’ipotesi è, quindi, che Meghan potrebbe dare alla luce la figlia prima del previsto. Al momento la notizia non è stata né confermata né smentita.

Parto prematuro? Salta l’ipotesi del parto in casa

La testata americana New Idea ha riferito che la visita di Meghan Markle in ospedale e il presunto ricovero, potrebbero essere state dettate da due motivi: o la gravidanza giungerà al termine prima del tempo e la duchessa dovrà (o ha già) intrapreso un parto prematuro; oppure, i medici hanno consigliato abbandonare l’idea del parto in casa per azzerare i rischi.

Meghan e Harry, infatti, di recente, avevano reso noto di voler affidarsi a degli specialisti per far nascere la loro seconda figlia in casa. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la Markle potrebbe persino aver già partorito! Pure in questo caso, però, nessuna conferma né smentita.

