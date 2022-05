Meghan Markle stupenda con l’abito verde Zara, il modello ispirato a lei sta facendo impazzire tutte, è corsa a comprarlo

Impossibile dimenticare l’abito verde smeraldo indossato da Meghan Markle, e adesso Zara ne ha creato uno molto simile, perfetto per imitare il suo look. L’ex attrice di Suits è sicuramente passata alla storia per il suo matrimonio con il principe Harry. Un amore che è riuscito a separare l’uomo dalla sua famiglia, sempre molto unita. Lui era il nipote preferito della regina Elisabetta. Lo ricordiamo come un giovane scapestrato, lo abbiamo visto crescere e maturare. Per poi cominciare a prendersi le sue responsabilità come fratello del futuro re d’Inghilterra.

Ma qualcosa è nuovamente cambiato quando Meghan Markle è entrata a far parte della sua vita. Il principe Harry, molto amato dagli inglesi e non solo, ha deciso di trasferirsi in America e rinunciare al titolo e ai suoi impegni. Una decisione unica, che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso. Per questo è impossibile dimenticare quelle immagini. Vedere i due fratelli separarsi, due ragazzi che abbiamo seguito sin dalla loro infanzia. Ci siamo ancora più legati a loro dopo la tragica scomparsa della mamma, Diana, principessa adorata. Vederli compiere questa scelta è stato doloroso per tutti.

Ma il principe Harry ha deciso di seguire la sua strada, e soprattutto sua moglie, Meghan Markle, che sin dai primi momenti non si è trovata a suo agio nella vita di corte. Sappiamo bene che le regole imposte dalla regina Elisabetta sono molto severe, e per una americana non deve essere stato semplice adattarvisi. Infatti, ha preferito trasferirsi con il marito dall’altra parte del mondo, e portarlo a conoscere il suo territorio, fatto di libertà e senza regole. E’ passato molto tempo da quella che è stata definita la Megxit, e ancora oggi ricordiamo le immagini di quei momenti.

E soprattutto, gli outfit indossati dalla bella moglie del principe Harry. Uno in particolare ci è rimasto nel cuore: quello verde che Meghan Markle aveva indossato per partecipare al Queen’s Commonwealth Service presso l’Abbazia di Westminster. Si trattava di un vestito aderente con collo alto e maniche a tre quarti. Cadeva morbido pochi centimetri sotto il ginocchio e aveva pinces sapientemente posizionate all’altezza del seno e sulla vita, che avevano l’obiettivo di esaltare la figura della Duchessa. L’abito era di Emilia Wickstead, accessoriato con un cappello William Chambers dello stesso colore e una borsa verse scuso di Gabriella Hearst e decollete Aquazzurra.

L’abito aveva anche una particolarità che lo rendeva straordinariamente chic: un pezzo di stoffa asimmetrico drappeggiato che cadeva sulla spalla, aggiungendo un tocco personalissimo a un taglio invece più classico. Un outfit elegantissimo da ricreare, che sicuramente lascerà il segno. Oggi a venirci incontro è Zara, con la sua proposta di un vestito dello stesso identico colore di quello di Meghan Markle. Certo, i due vestiti non sono identici. Questo firmato Zara è leggermente meno aderente una volta indossato, e non ha il drappeggio laterale. Ma le somiglianze sono comunque molte: il collo morbido, le maniche tre quarti e la lunghezza midi che copre il ginocchio.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Meghan Markle stupenda con l’abito verde Zara, il modello ispirato a lei sta facendo impazzire tutte, è corsa a comprarlo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.