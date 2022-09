Meghan surclassa Kate. Vestite identiche, ma la Markle è più bella. La foto sconvolge i sudditi

Kate Middleton e Meghan Markle hanno indossato abiti neri quasi identici quando hanno fatto la loro prima apparizione insieme da marzo 2020. Il principe e la principessa di Galles si sono recati a Windsor per ispezionare il mare di omaggi floreali deposti fuori dai cancelli della tenuta del Berkshire in omaggio alla defunta regina, morta da quasi due settimane a Barmoral, all’età di 96 anni. Durante la visita, sono stati raggiunti da Harry e da sua moglie, l’ex attrice di Suits, segnando la prima volta che le due coppie sono comparse di nuovo unite in pubblico sin dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020, poche settimane prima del lockdown per il Covid.

Una fonte di Kensington Palace ha affermato che il principe di Galles ha invitato i Sussex a unirsi a lui e alla principessa per guardare i bigliettini scritti in onore della loro amata nonna. L’arrivo di Harry e di sua moglie è stato a sorpresa e ha lasciato sudditi e non solo senza parole. Abbiamo tutti seguito con passione la Brexit e speriamo tutti che i due fratelli ritrovino un rapporto sereno. Kate Middleton e Meghan Markle hanno optato per abiti simi per l’aspetto e anche per il modo di abbinarli. Entrambe hanno scelto vestiti midi neri, con collant neri e decollete nere minimali.

Mentre Kate Middleton ha optato per un abito a maniche lunghe che terminava appena sotto il ginocchio, Meghan Markle ha scelto un taglio leggermente più lungo, che scendeva più in basso sui polpacci. E mentre l’abito della futura regina consorte aveva maniche lunghe e un dettaglio di cintura, la moglie di Harry ha optato per maniche più corte. Entrambe le donne hanno scelto di abbinare i loro abiti eleganti con i classici collant neri e simili decollete a spillo nere a punta. Ed entrambe hanno terminato i rispettivi look acconciando i capelli in ricci sciolti e scegliendo gioielli sobri.

Le due coppie, un tempo conosciute come ‘ i favolosi quattro’, salutano la folla dopo aver trascorso circa quaranta minuti a incontrare e salutare il pubblico a Windsor. Tutti gli occhi sono stati come sempre puntati su Kate Middleton e Meghan Markle, così simili nell’abbigliamento ma così diverse e lontane, come tutti ormai sappiamo. L’evento si è concluso con una dichiarazione del principe William sella regina Elisabetta: “Giovedì il mondo ha perso un leader straordinario, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth era assoluto. Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo regno storico”.

Ma successivamente ha aggiunto il carico personale: “Io, però, ho perso una nonna. E mentre soffrirò per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il beneficio della sua saggezza e rassicurazione. Mia moglie Kate ha avuto 20 anni di guida e supporto. I miei tre figli hanno trascorso le vacanze con lei e creato ricordi che dureranno per tutta la vita. Era al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma ci vorrà del tempo prima che la realtà della vita senza la nonna si sentirà davvero reale”.

