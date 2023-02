Meia Trocada, influenciador do interior de RR, é anunciado no futsal do Santos pelo ídolo Falcão

Falcão, ídolo do Santos no futsal, é empresário do influenciador roraimense de 7 anos. Meia Trocada soma mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e 480 mil curtidas no Tiktok. Meia Trocada, de 7 anos, foi integrado ao Santos

O influenciador roraimense de 7 anos, Kaynan Andrade, mais conhecido como Meia Trocada foi integrado ao futsal do Santos, gigante do futebol brasileiro. O garoto – que soma mais de um milhão de seguidores no Instagram – foi anunciado como novo integrante do time nas redes sociais do craque Falcão, que assessora o pequeno na carreira de influenciador e agora, de atleta.

Na publicação Falcão, que também é um dos ídolos do influenciador, fez uma série de agradecimentos aos amigos e familiares do Meia Trocada e deixou palavras de apoio ao minicraque. Ele finalizou a publicação com “Amo vocês!”.

“Trazer ele com apenas 7 anos para um grande clube, vai dar pra ele rotina de treinos, evolução de competição, regras, hierarquia, etc”, escreveu.

“O caminho é longo, claro que ele continuará nos entregando seus conteúdos, porém em um grande clube, continuará se divertindo como uma criança, mas aprendendo todos os dias a competir e evoluir, até saber o momento certo da transição entre futsal e futebol, algo que o @santosfc sempre fez com maestria”, continuou.

Meia Trocada soma mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e 480 mil curtidas no Tiktok. O pequeno viralizou com vídeos de desafios de futebol, que lembram o fenômeno mundial Luva de Pedreiro.

Agora, Kaynan vai iniciar os treinamentos no futsal do Santos, de onde saíram jogadores como Neymar, Gabriel Barbosa – o Gabigol – e Rodrygo, hoje no Real Madrid. Falcão foi uma lenda no futsal do próprio Santos e é considerado um dos melhores da história na modalidade.

“Sem cobranças, tudo no seu tempo e com paciência! Continuaremos contando com a torcida e carinho de todos vocês! ❤️”, concluiu Falcão.

Luva de Pedreiro, que presenteou Meia Trocada com um celular, comentou na publicação de Falcão e parabenizou o roraimense Kaynan. “Parabéns❤️❤️👏Graças a Deus!”, disse o influenciador.

A conta oficial do Santos também comentou na publicação com dois corações, um preto e um branco, representando as cores oficiais do time.

Gabigol também também passou pela escolinha de futsal do Santos

Marcelo Seiroz, que também é empresário do Luva de Pedreiro, vai arcar com os custos de moradia e estudos de Kaynan, em Santos.

Há pouco mais de dois meses, Meia Trocada publicou um vídeo em que refazia o gol de Richarlison contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar e foi republicado pelo craque da seleção brasileira. O camisa 9 da seleção é um dos milhares de seguidores do roraimense no Instagram.

Menino é do interior de Roraima

Sucesso na Internet

Meia Trocada ficou famoso na internet com vídeos que lembram as performances do Luva de Pedreiro, o menino tem feito sucesso e acumulado milhões de visualizações no Instagram ao cumprir desafios de futebol em campos das praças de Mucajaí, uma cidade de pouco mais de 18 mil habitantes no Sul de Roraima, ou até no fundo do quintal da própria casa.

“Pega essa chapada, é o Meia Trocada. Se joga! Só tenho a agradecer, meu Deus!”, é assinatura oficial dos vídeos de Kaynan, um encerramento que lembra o “Receba!” e “Graças a Deus, pai!”, do baiano Luva de Pedreiro.

Os lances como acertar o “gol” em um pneu e até o chute de bicicleta tem impressionado os seguidores do pequeno craque. Em um único vídeo, onde ele acerta a bola no ângulo da trave do campo num espaço de chão batido, Meia Trocada somou mais de 1 milhão de visualizações.

Meia Trocada acerta garrafa em cabeça de repórter da Rede Amazônica

