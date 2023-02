Meirelles diz que Lula está seguindo política de Dilma na economia

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles

Reprodução/TV Globo

Ex-presidente do Banco Central nos dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o economista Henrique Meirelles avaliou nesta quarta-feira (8) em entrevista à GloboNews que Lula está seguindo, no campo de taxa de juros, a política econômica do governo Dilma Rousseff.

“Aparentemente, ele [Lula] está seguindo agora aquilo que foi exatamente o que aconteceu no governo Dilma. Há pouca probabilidade que dê certo”, afirmou o economista, que também foi ministro da Fazenda do governo Temer.

Meirelles relatou as cobranças sobre a taxa de juros que Lula fazia a ele quando comandava o Banco Central.

“De fato, algumas vezes ele se aborreceu. Queria que eu tomasse alguma medida em relação a taxa de juros e eu explicava que não era possível”, afirmou.

Reclamação à moda antiga

O ex-presidente do Banco Central lembrou que, na época, Lula fazia a mesma reclamação – de que, com juros altos, a economia não iria crescer.

“Ele me dizia: ‘Meirelles, mas se agora você não baixar a taxa de juros, o Brasil não vai crescer’. Ele poderia ter me exonerado, mas não o fez”, acrescentou.

Segundo Meirelles, na prática, aconteceu o contrário do que a ala política do PT previa: a economia cresceu, mesmo com juros altos, e a taxa básica foi caindo conforme o então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, promovia um ajuste fiscal.

Quando Lula assumiu o primeiro mandato em 2003, a taxa de juros estava em 25,5%, bem acima dos 13,75% atuais.

Depois, logo em fevereiro de 2003, o BC de Meirelles subiu a taxa de juros para 26,5%.

Ao término do segundo mandato de Lula, a economia tinha crescido 7,5% e a taxa de juros tinha caído abaixo dos dois dígitos.

