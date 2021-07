Non è estate senza Melanzane alla Pizzaiola : semplici, gustose e super colorate, sono sicura che ti verrà voglia di prepararle non appena avrai letto la ricetta!

In estate fatico sempre tanto ad accendere il forno, soprattutto quest’ anno in cui la temperatura è stata veramente altissima!

Per preparare le Melanzane alla pizzaiola però faccio sempre una eccezione perchè sono uno dei miei piatti preferiti per questa stagione!

Nei mesi più caldi, come Luglio, arrivano gli ortaggi più gustosi proprio come loro: le melanzane.

Loro sono uno di quegli ortaggi che sono amati anche da chi non va particolarmente d’ accordo con le verdure: si prestano a tantissime preparazioni, a tante ricette gustose e soprattutto sono buonissime!

Possono avere forme e colori variabili: lunghe e sottili, tonde e schiacciate, viola o bianche, grandi o piccole… a volte possono arrivare a pesare fino a mezzo chilo! Lo sapevi?

Solitamente, quando le preparo, abbondo sempre con le quantità perchè hanno pochissime calorie (20 per 100 gr) e pochissimi grassi (0,2 gr/etto).

Un piccolo accorgimento va utilizzato durante la cottura: non usate mai troppi grassi perchè la sua consistenza spugnosa è prontissima ad assorbirli tutti in cottura essendo costituite per il 90% da acqua.

Sono proprio queste le proprietà che mi hanno fatto innamorare delle melanzane e cucinarle alla pizzaiola è facilissimo, oltre a dare tanta soddisfazione!

La Ricetta delle Melanzane alla Pizzaiola

Dettagli Tempo di preparazione 5 minuti Tempo di cottura 35 minuti

Ingredienti 2 melanzane lunghe

2 mozzarelle light

una manciata di pomodorini

qualche foglia di basilico

timo fresco

1 cucchiaio di olio

sale e pepe

procedimento Taglia a metà la melanzana e incidila con un coltello; ungila con un filo di olio e inserisci all’ interno dei tagli gli aromi;

Inforna le melanzane per 25 minuti a 200° ;

Estrai le melanzane, adagia la mozzarella tagliata a cubetti e i pomodorini, aggiungi il basilico e inforna per 10 minuti o fino a quando non si sarà formata la crosticina sul formaggio;

Lascia intiepidire e servi (puoi anche lasciarle raffreddare e mangiarle il giorno dopo)

