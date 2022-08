Melanzane alla sarda, il contorno veloce e buonissimo sia la forno che in padella. Più buone delle ripiene e facilissime da preparare

Melanzane alla sarda un contorno veloce e saporito per accompagnare qualsiasi piatto di carne o anche da provare come antipasto o piatto unico con la variante con formaggio e carne tritata. Ne esistono varie versioni, ovvero le classiche melanzane alla sarda, che sono semplicemente fette di melanzane al forno condite con pomodorini, olio aglio e origano e le melanzane ripiene alla sarda, altrettanto squisite che adesso andremo a proporvi.

Melanzane alla sarda, Ingredienti per quattro persone

4 melanzane fresche,

un barattolo di passata di pomodoro

due cucchiai di capperi,

4 uova,

8 cucchiai di formaggio grattugiato,

sei cucchiai di pane grattugiato,

olio extravergine di oliva q.b

una cipolla piccola,

basilico fresco q.b

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle melanzane alla sarda, tagliando le melanzane a metà nel senso della lunghezza e svuotandole della polpa con un cucchiaio, cercando di non rompere la buccia. Mettiamo quindi le melanzane e la polpa in uno scolapasta con il sale e lasciamole a scolare per una ventina di minuti. Nel frattempo mettiamo una pentola d’acqua sul fuoco e aspettiamo che vada a bollore. Quindi sciacquiamo le melanzane, mettiamo da parte la polpa e versiamo le barchette ( la parte con la buccia) nella pentola e facciamole lessare per qualche minuto, attenzione a che restino abbastanza dure. Scolate e mettete da parte.

Nel frattempo mettete sul fuoco una padella bella ampia con quattro cucchiai di olio extra vergine, rosolate la cipolla tagliata a fettine sottili e la polpa di melanzana appena strizzata per far perdere l’acqua in eccesso..Lasciate andare a fiamma vivace per una decina di minuti mescolando sempre finche tutti gli ingredienti saranno belli dorati. Spegnete e lasciate intiepidire. Quando il composto si sarà raffreddato aggiungete sei cucchiai di pane grattugiato, i capperi, le uova, il formaggio. Aggiustate di sale e mescolate il tutto lentamente.

In un altro tegame mettete a cucinare la passata di pomodoro condita con sale e olio di oliva e qualche foglia di basilico fresco. Una volta pronta anche la salsa, prendiamo una pirofila da forno e ungiamola con la salsa appena fatta. Quindi adagiamo sopra le barchette di melanzane e riempiamole con il composto. Versiamo sopra anche qualche cucchiaio di salsa di pomodoro e il formaggio grattugiato ( o se preferite qualche fettina di formaggio filante a piacere).

Cuocete in forno pre-riscaldato a 180° per circa 30 minuti. Le nostre melanzane alla sarda sono pronte. Queste melanzane si possono preparare anche padella, basta disporre le barchette nella padella e poi cuocere coprendo con un coperchio. In un’altra variante invece, le melanzane vanno scavate e il contenuto deve essere mescolato anche con carne macinata e formaggio a pasta filante. Leggi altre RICETTE CON LE MELANZANE

