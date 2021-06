melanzane-alla-siciliana,-un-contorno-goloso

Le melanzane alla siciliana sono una ricetta gustosa e semplice da preparare, perfetta per chi vuole servire un contorno di verdure di stagione. Ottime per accompagnare carne o pesce.

Le melanzane alla siciliana sono un contorno sfizioso e saporito perfette per accompagnare secondi piatti a base di carne o di pesce. La base di questa ricetta è data dalle melanzane arrostite sulla griglia antiaderente, cottura perfetta per rendere il piatto leggero ma allo stesso tempo gustoso. In alternativa, potete friggere le melanzane oppure preparare melanzane siciliane al forno, anch’essa più leggere rispetto alla frittura.

In questo contorno di verdure è stato aggiunto un peperone arrostito, ma voi potete tranquillamente ometterlo.

Preparazione delle melanzane alla siciliana per contorni sfiziosi

Per preparare questo contorno di verdure, iniziate lavando accuratamente le melanzane, poi mondatele e tagliatele a fette per il lungo. Lavate il peperone, tagliatelo a metà ed eliminate i semi e i filamenti interni poi tagliatelo a listarelle non troppo sottili. Grigliate le melanzane e i peperoni su di una griglia antiaderente rigirandoli di tanto in tanto in modo da non farli attaccare. Man mano che le verdure sono cotte trasferitele in una pirofila cercando di non sovrapporle tra loro. Condite con sale, olio di oliva, aceto, aglio a pezzetti ed erbe aromatiche. Lasciate insaporire per 10-15 minuti e servite. Buon appetito.

Conservazione

Per un risultato ottimale, si consiglia di conservare le melanzane preparate seguendo questa ricetta in frigorifero per qualche giorno prima di servire.